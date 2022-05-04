Дизайнер рассказала о трендах в оформлении дачных участков в 2022 году
Люди стали чаще относиться к загородным домам как к месту отдыха, что задало тренд на сокращение площади огородов и увеличение числа декоративных элементов, рассказала РИА Недвижимость основатель агентства Interior & Decor Юлия Клюева.
По словам Клюевой, есть тенденция на уменьшение количества грядок и теплиц в пользу зеленого газона с патио или беседкой с мангалом.
“Если нет желания полностью отказаться от грядок, то практичным решением станет использование декоративных мини-садов. Они не только оптимизируют пространство, но и позволяют сократить время по уходу за саженцами”, — сказала Клюева.
Дизайнер добавила, что подходящим дополнением к декоративным грядкам станут дорожки из разноцветного гравия. Они не только будут препятствовать прорастанию сорняков, но и помогут разделить пространство на функциональные зоны.
Тем, кто хочет добавить воды на дачном участке, рекомендуется отказаться от искусственных пластиковых прудов, так как они смотрятся неестественно и требуют больших вложений. Хорошей альтернативой может стать использование декоративных чаш в с водой, отметила Клюева.
“Чаши рекомендуется устанавливать вдоль дорожек, возле беседок или лежаков. Они не только позволят оптимизировать место, но и сохранят релаксирующий эффект присутствия воды”, — посоветовала Клюева.
По мнению дизайнера, также в тренде будет установка скульптур и посадка всесезонных растений.