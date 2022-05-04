6 дизайнерских ошибок, которые испортят впечатление о любом ремонте
Незнание некоторых тонкостей при планировании дизайна квартиры может выйти ее обладателю боком, поэтому, если вы задумали обустроить свое жилье таким образом, чтобы оно было уютным, просторным, светлым и гармоничным с точки зрения дизайна, важно не совершить ошибки, которые могут испортить впечатление даже от самого свежего и нового ремонта, пишет INMYROOM.
Большие помещения с низкими потолками
В пространстве все должно быть гармонично и пропорционально. Поэтому даже самую огромную комнату, зал или гостиную можно испортить сильным занижением потолков. Или еще одна вариация заниженных потолков — многоуровневые потолки, которые дробят потолок на уровни.
Правило также действует и в обратную сторону: если у вас маленькое уютное помещение, а потолки составляют пять метров, будет создаваться ощущение колодца. Помещение моментально развалится и испортит впечатление о всем интерьере, какой бы ультрамодный он ни был.
Большое в маленьком, маленькое в большом
Речь идет о больших деталях интерьера в маленьких помещениях и, наоборот, много дробных мелочей в больших помещениях. Неверное соблюдение пропорций портит все ощущение целостной картины.
Попытки раздробить помещение
Когда люди пытаются раздробить помещение: например, отдельно выделить гостиную, отдельно столовую и т.д. за счет приемов разделения пола или потолка. Можно делать зонирование, но делать это надо аккуратно, важным условием является не дробить помещение, а как раз максимально его собрать, для того, чтобы создать более полную и объемную картину интерьера.
Цветные потолки
Это один из сложнейших приемов создания интерьера. Даже изменение белого цвета на несколько тонов моментально ломает все цвета в интерьере. Происходит это потому, что наш взгляд и сознание привыкли к восприятию всех цветов, исходя из того, что потолок белый. А если потолок не белый, сознание непроизвольно пытается привязаться к привычному белому. Поэтому это очень сложный прием, к которому я не рекомендую обращаться.
Пестрые цвета
Сочетание пестрых цветов также является очень сложным дизайнерским приемом, который вместо того, чтобы, по задумке, восхищать и производить впечатление, может привести к обратному эффекту. Специалистов этому учат годами, и то лучший результат появляется с опытом и практикой. А когда за дело берется непрофессионал или вовсе владелец квартиры, дизайн может быть безнадежно испорчен. Перебор в цветах и смешение разных оттенков дают ощущение дискомфорта, а сам интерьер становится нелаконичным.
Смесь стилистики
Существуют редкие удачные приемы, например, применение классических огромных люстр в минималистичном интерьере, но, опять же, это одна люстра и один конкретный интерьер. А если речь идет о трех, иногда и четырех приемах, и все из разных стилей, получается хаос. Зачастую люди смешивают абсолютно несовместимые стили. Поэтому не стоит непрофессионалам экспериментировать в этом направлении.