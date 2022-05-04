6 дизайнерских ошибок, которые испортят впечатление о любом ремонте

Большие помещения с низкими потолками



В пространстве все должно быть гармонично и пропорционально. Поэтому даже самую огромную комнату, зал или гостиную можно испортить сильным занижением потолков. Или еще одна вариация заниженных потолков — многоуровневые потолки, которые дробят потолок на уровни.

Правило также действует и в обратную сторону: если у вас маленькое уютное помещение, а потолки составляют пять метров, будет создаваться ощущение колодца. Помещение моментально развалится и испортит впечатление о всем интерьере, какой бы ультрамодный он ни был.

Большое в маленьком, маленькое в большом



Речь идет о больших деталях интерьера в маленьких помещениях и, наоборот, много дробных мелочей в больших помещениях. Неверное соблюдение пропорций портит все ощущение целостной картины.



Попытки раздробить помещение



Когда люди пытаются раздробить помещение: например, отдельно выделить гостиную, отдельно столовую и т.д. за счет приемов разделения пола или потолка. Можно делать зонирование, но делать это надо аккуратно, важным условием является не дробить помещение, а как раз максимально его собрать, для того, чтобы создать более полную и объемную картину интерьера.



Цветные потолки



Это один из сложнейших приемов создания интерьера. Даже изменение белого цвета на несколько тонов моментально ломает все цвета в интерьере. Происходит это потому, что наш взгляд и сознание привыкли к восприятию всех цветов, исходя из того, что потолок белый. А если потолок не белый, сознание непроизвольно пытается привязаться к привычному белому. Поэтому это очень сложный прием, к которому я не рекомендую обращаться.



Пестрые цвета