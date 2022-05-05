ФОТО | Началось строительство первой новостройки в имеющем вековую историю квартале Вольта

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, застройщик продолжает масштабное возрождение исторического промышленного квартала. В этом году будут сданы три новых многоквартирных дома Volta Residentsid, а в начале следующего года — еще три, в общей сложности на 148 квартир. Во всем квартале предусмотрена подземная парковка.

“Квартал Вольта — самый крупный и масштабный проект Endover на сегодняшний день, работа над которым займет еще несколько лет. На данный момент на застройщиков влияют трудности с поставками и колебания цен на материалы, но мы смогли с этим справиться”, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. “Несмотря на различные кризисы, спрос на недвижимость быстро восстановился — одним из важных катализаторов этого является страх перед инфляцией. Большая часть площадей такого типа, которые будут созданы в квартале Вольта, являются редкостью в Таллинне, и покупатели готовы платить за уникальные решения. Люди ценят тщательно продуманную жилую среду”, — сказал Лауд.

“Стоимость недвижимости в Пыхья-Таллинне не снижается. С учетом того, какое развитие ждет район, спрос и цены продолжают расти. На момент закладки краеугольного камня в Volta Residentsid уже продано 60% площадей. Те, кто купил квартиру в первом доме в квартале Вольта в 2015 году, на сегодняшний день удвоили свой вклад”, — сказал Роберт Лауд. “Инвестировать в Пыхья-Таллинн по-прежнему разумно. Помимо кварталов Вольта и Ноблесснер, здесь скоро появятся еще несколько полноценных жилых и деловых районов, таких как Крулл, Мануфактура, Квартал Беккера и Батарейная крепость, что обеспечивает району в целом большой потенциал и добавленную стоимость”, — добавил Лауд.