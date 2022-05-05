ФОТО | Началось строительство первой новостройки в имеющем вековую историю квартале Вольта
В срелу в расположенном в районе Пыхья-Таллинн квартале Вольта был заложен краеугольный камень нового жилого комплекса Volta Residentsid. Это будут первые новостройки Endover в данном историческом районе, ранее бывшие промышленные здания только реконструировали. Также первый камень был заложен в фундамент подземной автостоянки, одной из крупнейших в Пыхья-Таллинне.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, застройщик продолжает масштабное возрождение исторического промышленного квартала. В этом году будут сданы три новых многоквартирных дома Volta Residentsid, а в начале следующего года — еще три, в общей сложности на 148 квартир. Во всем квартале предусмотрена подземная парковка.
“Квартал Вольта — самый крупный и масштабный проект Endover на сегодняшний день, работа над которым займет еще несколько лет. На данный момент на застройщиков влияют трудности с поставками и колебания цен на материалы, но мы смогли с этим справиться”, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. “Несмотря на различные кризисы, спрос на недвижимость быстро восстановился — одним из важных катализаторов этого является страх перед инфляцией. Большая часть площадей такого типа, которые будут созданы в квартале Вольта, являются редкостью в Таллинне, и покупатели готовы платить за уникальные решения. Люди ценят тщательно продуманную жилую среду”, — сказал Лауд.
“Стоимость недвижимости в Пыхья-Таллинне не снижается. С учетом того, какое развитие ждет район, спрос и цены продолжают расти. На момент закладки краеугольного камня в Volta Residentsid уже продано 60% площадей. Те, кто купил квартиру в первом доме в квартале Вольта в 2015 году, на сегодняшний день удвоили свой вклад”, — сказал Роберт Лауд. “Инвестировать в Пыхья-Таллинн по-прежнему разумно. Помимо кварталов Вольта и Ноблесснер, здесь скоро появятся еще несколько полноценных жилых и деловых районов, таких как Крулл, Мануфактура, Квартал Беккера и Батарейная крепость, что обеспечивает району в целом большой потенциал и добавленную стоимость”, — добавил Лауд.
“Квартал Вольта возвышается там, где долгое время стояли заброшенные руины построек царского времени. Если мы посмотрим, сколько всего осталось от зданий, построенных более века назад, то увидим, что эти руины очень прочны”, — сказала глава Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. “Это достойное наследие предыдущих поколений, которое накладывает на нас обязательство. Мы должны строить так же хорошо, по крайней мере, так же долговечно и со вкусом, как это делали до Первой мировой войны. Но еще важнее вновь зародить там жизнь, потому что без жизни внутри не устоит даже самое лучшее здание”, — добавила Пихлап.
Член правления и глава коммерческого отдела Coop Pank Арко Куртманн отметил многолетний успех Endover в строительстве современного и экологичного жилья. “В Coop Pank мы убеждены, что тот, кто мыслит масштабно, тот преуспевает, и Endover — хороший тому пример. В Вольта не только строят дома, весь этот квартал будет формировать образ жизни людей и способствовать созданию более комфортной среды для жизни и, следовательно, развитию Таллинна”, — сказал Куртманн. Он добавил, что быстро развивающийся Coop Bank считает Endover хорошим партнером, с которым можно расти дальше, что и стало основанием для финансирования эксклюзивного проекта.
Директор по развитию и строительству квартала Вольта Уку Тинт сообщил, что в квартале Вольта покупают как собственное жилье, так и инвестиционные квартиры, а в число покупателей входят как жители Эстонии, так и представители других стран. “Volta считается хорошей долгосрочной инвестицией и среди иностранцев. События на Украине не изменили эту точку зрения. Существует также высокий уровень интереса к коммерческим помещениям, в первую очередь для размещения и оказания услуг, а также для торговли и офисов. Предприятия, у которых еще нет представительства в Пыхья-Таллинне, хотят заблаговременно закрепить свое место здесь”, — отметил Тинт.
Дома Volta Residentsid являются первыми и отличающиеся разнообразием новостройками квартала Вольта: там запланированы как 1-4-комнатные квартиры, так и двухэтажные лофты и эксклюзивные пентхаусы с видом на море и Старый город. Двухэтажный подземный паркинг, рассчитанный на 230 парковочных мест как для автомобилей, так и для мотоциклов, освободит улицы квартала от припаркованных машин. Кроме того, в зданиях появится четыре помещения для хранения велосипедов. В общей сложности в квартале Вольта будет создано 1360 парковочных мест.
Архитекторы Volta Residentsid были вдохновлены легендарной вафельной машиной Volta. Архитектура новостроек соответствует историческому промышленному кварталу, современная минималистская форма которого сочетается с вневременным кирпичным фасадом, сделанными на заказ панорамными окнами от пола до потолка и балконами с декоративными перилами. Здания будут расположены внутри квартала рядом с улицами Уус-Вольта и Моотори.
Площадь квартир варьируется от 29 до 127 м², а средняя цена за квадратный метр составляет около 4500 евро. Высота потолков достигает 3 метров, а в лофтах — 5,4 метра. Здания имеют класс энергопотребления А, солнечные панели, окна с высоким УФ-фактором и систему охлаждения в лофтах, а также пункт зарядки электромобилей. Внутри помещений сделана качественная отделка. Архитектурное решение Volta Residents создано архитекторами KoKo, а интерьер разрабатывали Маарья-Линда Таур и Аэт Пиель. Генеральным подрядчиком строительства является Metropoli Ehitus, а финансирует проект Сoop Pank.
Endover также планирует следующие этапы застройки квартала. В главном здании Volta, построенном в 1900 году, планируется создать роскошные апартаменты. В дополнение к массивному известняковому зданию, расположенном со стороны улицы Тёэстузе, в квартале добавятся высотные здания с интересной архитектурой, где появятся помещения для предприятий общественного питания, сферы обслуживания и торговли — это станет визитной карточкой квартала Вольта.
На территории завода Volta площадью 11 гектаров построят квартал с 29 зданиями, 2 из которых уже сданы, и собственной микроинфраструктурой. Квартал будет характеризоваться концепцией 15-минутного города, то есть жители будут иметь все необходимое для жизни в пределах 15 минут езды на велосипеде или пешком. Идея объединения работы, жилья и социальной инфраструктуры в одном районе, или WoHo (Work and Home), успешно культивируется, особенно в крупных городах мира. Всего через несколько лет в квартале будут доступны уникальные помещения под офисы, общепит и сервис. Также запланировано строительство детского сада, улицы с местами обшепита и места для отдыха людей разного возраста — как в помещении, так и в большом парке с высоким озеленением.
Объем сделок Endover в 2021 году составил более 300 квартир на общую сумму 66,9 млн евро, что является одним из самых больших объемов на таллиннском рынке жилищного строительства.
Факты о квартале Вольта:
- детальная планировка охватывает 11,25 га
- объем застройки — 142 000 м²
- жилая площадь — 90 000 м² и коммерческая площадь — 52 000 м²
- квартал будет готов к 2025 году
Объемы застройки Endover в квартале Вольта:
- всего 29 зданий, в том числе 2 уже построенных
- 755 квартир
- более 1360 парковочных мест, плюс парковка для велосипедов
- детский сад и парковая зона площадью 15 000 м2
В 2025 году в квартале будут жить и работать почти 3000 человек.