ФОТО | Не только белый! Скандинавская ванная комната очаровывает цветом

По словам архитектора по интерьеру Аэт Пиэль, эстонцы все чаще выбирают для ванной комнаты цветную мебель. “Можно использовать все цвета, главное — оформить ванную комнату так, чтобы она нравилась вам самим”, — подчеркивает Пиэль. Скандинавский минимализм Gustavsberg удивляет новой серией мебели Artic в четырех цветах: теплый и персиково-розовый Peach выделяется из общей массы и создает ванную комнату с характером, холодный пепельно-серый Ash Grey придает ванной неподвластную времени элегантность, а матовый черный Black Ash создает в интерьере драму. Разумеется, серия также доступна в классическом белом цвете.

Мебель для ванной комнаты должна гармонировать с существующими материалами отделки, и, по словам Пиэль, ванная комната не всегда должна быть облицована плиткой. “Интересный индустриальный интерьер можно получить, используя для отделки стен микроцемент. Помимо черных смесителей и душевых кабин, в такую ​​ванную хорошо вписывается и черная мебель”, — приводит примеры архитектор по интерьеру. В то же время, например, розовая мебель для ванной подойдет для подчеркнуто женственной ванной в гламурном интерьере. Розовый также является хорошим выбором для детской ванной комнаты, если в доме несколько ванных комнат, рекомендует Пиэль.