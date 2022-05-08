ФОТО | Не только белый! Скандинавская ванная комната очаровывает цветом
По словам архитектора по интерьеру Аэт Пиэль, эстонцы все чаще выбирают для ванной комнаты цветную мебель. “Можно использовать все цвета, главное — оформить ванную комнату так, чтобы она нравилась вам самим”, — подчеркивает Пиэль. Скандинавский минимализм Gustavsberg удивляет новой серией мебели Artic в четырех цветах: теплый и персиково-розовый Peach выделяется из общей массы и создает ванную комнату с характером, холодный пепельно-серый Ash Grey придает ванной неподвластную времени элегантность, а матовый черный Black Ash создает в интерьере драму. Разумеется, серия также доступна в классическом белом цвете.
Мебель для ванной комнаты должна гармонировать с существующими материалами отделки, и, по словам Пиэль, ванная комната не всегда должна быть облицована плиткой. “Интересный индустриальный интерьер можно получить, используя для отделки стен микроцемент. Помимо черных смесителей и душевых кабин, в такую ванную хорошо вписывается и черная мебель”, — приводит примеры архитектор по интерьеру. В то же время, например, розовая мебель для ванной подойдет для подчеркнуто женственной ванной в гламурном интерьере. Розовый также является хорошим выбором для детской ванной комнаты, если в доме несколько ванных комнат, рекомендует Пиэль.
По словам архитектора по интерьеру, наряду с красотой не менее важно, чтобы мебель была долговечной и качественной. Безусловно, дешевому временному решению следует предпочесть неподвластное времени качественное решение. “Если вы хотите, чтобы ванная комната прослужила долго, следует помнить о функциональности”, — добавляет Айви Паю, руководитель по продажам и маркетингу Villeroy & Boch Gustavsberg в Эстонии. Например, практично, если поддерживать порядок внутри ящиков и шкафов помогают разделители, а сам ящик оснащен сенсорной подсветкой. Освещение можно установить и под шкафами, чтобы сделать световое решение ванной комнаты еще интереснее. Утренние бьюти-процедуры будут занимать меньше времени, если необходимые средства для макияжа и крема можно быстро найти на полках внутри шкафов. Поддерживать порядок в ванной комнате помогает высокий шкаф, в котором можно предусмотреть корзину для белья. Нижние матовые края зеркальной поверхности предотвращают появление отпечатков пальцев.
Изготовленная в Финляндии мебель выдерживает влажную среду ванной комнаты и основывается на принципе, что связанное с ее производством воздействие на окружающую среду должно быть сведено к минимуму.