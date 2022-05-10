Bigbank: цены на недвижимость продолжат расти, в апреле выросла и средняя сумма жилищного кредита

“Размер жилищных кредитов меняется в том же ритме, что и цены на таллиннскую недвижимость. Поскольку ничто не становится дешевле, покупатели жилья, даже в условиях не самого лучшего выбора, пытаются найти подходящее и стремятся сразу же заключить договор”, — сказала Йонна Пехтер, глава Bigbank Eesti, по словам которой, в отличие от рынка недвижимости, где ощущается недостаток предложений, выбор поставщиков услуги жилищного кредита всё-таки шире.

“Конкуренция довольно жёсткая и покупатель жилья от этого только выигрывает. Сегодня определённо стоит делать запрос на предложение в нескольких банках, а не только в своём, так сказать, домашнем банке”, — добавила Пехтер.

“В течение последнего года заработная плата росла не такими темпами, как цены на жилье. Некоторым семьям пришлось внести изменения в свои планы и выбрать дом поменьше, чем они хотели изначально, — сказала Пехтер и добавила, что клиенты Bigbank чаще стали брать жилищный кредит со специальным графиком.

“Возможность в течение первых десяти лет выплачивать только проценты по кредиту для многих делает сегодняшние ежемесячные платежи более соответствующие ежемесячным доходам. В долгосрочной перспективе инфляция, скорее всего, даже пойдёт людям на пользу и сделает увеличившуюся сумму платежей более доступной в будущем”, — пояснила Пехтер.