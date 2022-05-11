Когда санузел лучше совместить, а когда — не стоит и пытаться
Нужно ли объединять ванную с туалетом? Этот вопрос актуален не только для жителей тесных хрущевок, но и для владельцев просторных квартир, пишет Houzz.
В чем основное преимущество раздельного санузла? В том, что ваш поход в ванную комнату никак не ограничивает тех, кому нужно воспользоваться туалетом. А в чем главный минус? В том, что после посещения туалета вам все равно придется отправиться в ванную (в типовых крошечных санузлах не хватает места для раковины).
Кроме того, типовые планировки раздельного санузла отличаются особо экономным отношением к площади — иногда убрать стену между двумя «закутками» хочется только ради ощущения пространства. Это аргументы, лежащие на поверхности. Давайте разберемся, чем грозит совмещенный санузел, и какой вариант предпочесть?
Не везде возможно
Для начала загляните в техпаспорт квартиры — если в стене между ванной комнатой и туалетом проложены каналы вентиляции, успокойтесь и живите как жили: объединение санузла невозможно. Обычно такую особенность имеют жилые здания довоенной постройки. Но и в некоторых новых домах на снос перегородки наложено табу — правда, это уже связано с несущими конструкциями.
Нужно согласовывать
Объединение ванной с туалетом без изменения общих границ относится к простым перепланировкам. Для их согласования не нужны проект и техническое заключение. Однако в документах БТИ должен быть зафиксирован демонтаж перегородки — иначе у вас возникнут проблемы при продаже жилья. Для внесения изменений в планы БТИ необходимо получить в жилинспекции акт о завершенной перепланировке. Кроме того, после сноса перегородки между ванной и туалетом на полу останется борозда. Она нуждается в гидроизоляции, для чего следует оформить соответствующий акт скрытых работ.
Что присоединить, кроме туалета
Согласно нормам, действующим в РФ, нельзя наращивать площадь санузлов за счет жилых комнат и кухни — под «мокрыми зонами» должны располагаться только нежилые помещения. Исключение сделано для квартир на первом этаже и для двухуровневого жилья.
Поскольку в типовых квартирах ванная комната жестко привязана к стояку, увеличить ее можно, лишь объединив с туалетом или «отрезав» часть коридора (гардероба, кладовки, прихожей). В последнем случае потребуются согласование и разработка проекта перепланировки. Не поленимся повторить: расширение «мокрых зон» подразумевает укладку гидроизоляции.
Формально совмещенным считается и санузел, который «перетекает» в пространство спальни (как на фото). Такое планировочное решение допустимо лишь в случае, если в квартире есть еще один туалет с входом из нежилой зоны — прихожей или коридора. В современном жилище с двумя стояками это не проблема.
Вам — везде
Подобные ограничения, разумеется, относятся к городским квартирам. В индивидуальных домах с собственными системами канализации и водоснабжения ванную и туалет можно обустроить где угодно.
Экономия места
Давайте подсчитаем плюсы объединения санузла. Снос перегородки позволит увеличить общую площадь ванной и улучшить эргономику помещения. Там, где ранее находилась дверь в туалет, можно будет поставить стиральную машину или шкаф. Кроме того, демонтаж перегородки позволяет найти место для бойлера, биде, ванны большого или нестандартного размера.
Экономия денег
Демонтаж перегородки между ванной и туалетом позволит сэкономить на отделочных материалах — это актуально, если вы выбрали дорогую кафельную плитку. Также снизятся расходы на материалы и на работу мастеров — ведь стену нужно штукатурить и отделывать с двух сторон.
Свобода творчества
Часто на объединении санузла настаивают дизайнеры: увеличение площади позволяет им реализовывать свои идеи — размещать нестандартную сантехнику, экспериментировать с зеркалами, материалами и планировкой помещения.
Возможность развернуть унитаз
Считается, что оптимальное для пользователя расстояние от унитаза до стены (двери) — не менее 60 см, а минимальная ширина туалета — 70 см. Увы, далеко не все типовые помещения могут похвастать такими габаритами.
Демонтаж перегородки между туалетом и ванной дает шанс развернуть унитаз перпендикулярно первоначальному положению (понадобится специальная гофра). В принципе, ничто не мешает установить его под любым углом. Тем более, что на российском рынке представлено немало угловых моделей.
Совет: Чтобы слив работал исправно, лучше не удаляться от стояка на расстояние свыше 1,5 м. При этом 10-сантиметровую трубу придется поместить в короб.
Возможность сделать и душ, и ванну
Не всегда туалет и ванную объединяют из соображений необходимости. Этот прием, например, позволяет установить в квартире крупноформатную ванну или дополнить ее душевой кабиной. Иногда таким образом «уплотняют» слишком просторную ванную комнату — при ремонте в нее переносят унитаз, а бывшее помещение туалета отводят под хранение вещей.
Эргономичнее!
Часто санузел — совмещенный или раздельный — кажется тесным, поскольку в нем нерационально использовано пространство. Угловая раковина или унитаз сэкономят драгоценную площадь, а тумба с полками вместо бесполезного пьедестала позволит хранить множество вещей.
Еще эргономичнее!
А за счет замены распашных дверей на раздвижные удастся сэкономить место в той части квартиры, куда они раньше открывались.
Может, не надо?
Если в квартире живет больше трех человек, то совмещенный санузел гарантирует утренние (да и вечерние) очереди. В этом случае некоторые части санузла лучше оставить раздельными, лишь слегка модернизировав их. Так, даже в очень маленьком туалете можно поставить небольшую угловую или узкую раковину — тогда после его посещения не придется идти в ванную комнату.
Заменить унитаз
Если в туалете слишком тесно, возможно, стоит поменять унитаз. На габариты прибора влияют система спуска, наличие литой полочки, форма чаши, выпуска и бачка. Так, в зданиях советской постройки косой выпуск позволит максимально придвинуть сантехнику к стене (прямой выпуск скорее всего, потребует соединительной гофры, но при этом сэкономит пару сантиметров).
Подвесные унитазы с встроенной инсталляцией — не столько компактны, сколько более эстетичны. Несмотря на распространенное убеждение, такие конструкции занимают не меньше пространства, чем обычные модели.
Если в семье нет граждан выдающихся размеров, можно установить мини-унитаз. Такая сантехника отличается более скромными габаритами (по сравнению со стандартными приборами): ширина — от 29 см, длина — от 46 см, высота — от 26 см. Согласно ГОСТу, минимальные размеры обычного унитаза с цельнолитой полочкой — 34 см, 60,5 см, 32 см (соответственно).
Найти место для стиральной машины
Часто, объединяя ванную и туалет, хозяева квартиры всего лишь хотят выкроить место для стиральной машины. Хотя куда проще (во всяком случае, быстрее) установить узкую машину под специальную раковину («кувшинку») или заменить ванну душевой кабиной, освободив место для бытовой техники.
Кстати, стиральную машину можно переместить в кладовую, расположенную по соседству с санузлом.
Увеличить пространство за счет отделки
Присмотритесь к вашим невыносимо тесным туалету и ванной — возможно, им просто не хватает визуального объема. Белый (или в комбинации с рисунком) цвет, отсутствие декора, некрупная плитка, глянец, стекло и зеркала — проверенные варианты оптического увеличения пространства.
Раздвинуть границы
Если хочется разнообразить отделку — выбирайте непривычную укладку материалов, комбинируйте. Активнее используйте возможности света: чем его больше, тем просторней будет казаться санузел.
Стеклянная перегородка
Компромиссный вариант совмещенного санузла: стеклянная перегородка между ванной и туалетом. Из арсенала инноваций стоит отметить смарт-стекло. Оно представляет собой композит из слоев стекла и химических материалов, меняющий свойства под воздействием электричества. Включили систему — стекло прозрачное, выключили — матовое. Эта технология подходит как для перегородки между ванной и туалетом, так и для дверей в ванную комнату.
Шторы для приватности
Зонировать пространство помогут и шторы на карнизе или рельсе, создавая иллюзию уединения. Кстати, сегодня выпускаются красивые шторы из ткани, покрытые водоотталкивающим составом.
Низкие перегородки
Перегородки не обязательно должны достигать потолка — низкие полуперегородки помогут зонировать пространство, «не съедая» его. За мини-стеной можно разместить стиральную машину или унитаз, а внутри нее — коммуникации (электропроводку и трубы).
Узкие перегородки
То же касается узких перегородок — формально помещение остается общим, хотя обеспечивает обособленное посещение ванной и туалета.
Гостевой санузел
Иногда стоит подумать не об объединении ванной комнаты и туалета, а об устройстве дополнительного санузла. Его, как мы уже говорили, разрешено выкроить за счет части коридора или гардеробной. Обставив гостевой санузел, можно без проблем объединять хозяйский.