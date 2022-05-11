Когда санузел лучше совместить, а когда — не стоит и пытаться

В чем основное преимущество раздельного санузла? В том, что ваш поход в ванную комнату никак не ограничивает тех, кому нужно воспользоваться туалетом. А в чем главный минус? В том, что после посещения туалета вам все равно придется отправиться в ванную (в типовых крошечных санузлах не хватает места для раковины).

Кроме того, типовые планировки раздельного санузла отличаются особо экономным отношением к площади — иногда убрать стену между двумя «закутками» хочется только ради ощущения пространства. Это аргументы, лежащие на поверхности. Давайте разберемся, чем грозит совмещенный санузел, и какой вариант предпочесть?

Не везде возможно

Для начала загляните в техпаспорт квартиры — если в стене между ванной комнатой и туалетом проложены каналы вентиляции, успокойтесь и живите как жили: объединение санузла невозможно. Обычно такую особенность имеют жилые здания довоенной постройки. Но и в некоторых новых домах на снос перегородки наложено табу — правда, это уже связано с несущими конструкциями.

Нужно согласовывать

Объединение ванной с туалетом без изменения общих границ относится к простым перепланировкам. Для их согласования не нужны проект и техническое заключение. Однако в документах БТИ должен быть зафиксирован демонтаж перегородки — иначе у вас возникнут проблемы при продаже жилья. Для внесения изменений в планы БТИ необходимо получить в жилинспекции акт о завершенной перепланировке. Кроме того, после сноса перегородки между ванной и туалетом на полу останется борозда. Она нуждается в гидроизоляции, для чего следует оформить соответствующий акт скрытых работ.

Что присоединить, кроме туалета

Согласно нормам, действующим в РФ, нельзя наращивать площадь санузлов за счет жилых комнат и кухни — под «мокрыми зонами» должны располагаться только нежилые помещения. Исключение сделано для квартир на первом этаже и для двухуровневого жилья.