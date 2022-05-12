Россияне снова заинтересовались недвижимостью в Эстонии, но о буме речь пока не идет

Наибольший интерес жители РФ испытывают к Восточной Эстонии. Более 80% купленных в этом году квартир расположены в Ида-Вирумаа. Однако, согласно данным Земельного департамента и по словам маклеров, общее число сделок не является значительным.

Руководитель нарвского отделения Domus Kinnisvara Виктория Роос отметила, что в их фирме в последние пару месяцев было менее десяти сделок, так что о резком росте говорить не приходится. Зачастую до сделки с покупателем из России дело не доходит из-за трудностей с перемещением денежных средств через границу.

По ее словам, россияне обычно покупают двухкомнатные квартиры как с личными, так и коммерческими целями, поскольку цены на аренду существенно выросли.

Руководитель идаского отделения Pindi Kinnisvara Рене Сорин сообщил, что в их фирме ситуация иная — владельцы недвижимости из России начали продавать свои нарвские квартиры: “Люди вынуждены их продавать, так как обслуживание теперь затруднено. Даже если у человека есть счет в эстонском банке, он больше не может переводить деньги”.