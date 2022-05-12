Как правильно организовать огород на балконе: идеи и советы для начинающих

На каждом балконе есть микроклимат, зависящий от материала пола, наличия остекления и декоративных растений, которые могут затенять помещение. Так что прежде чем приступить к созданию домашнего огорода, стоит пройти чек-лист по ряду принципиальных вопросов — они помогут определить, какие растения подойдут для высадки на балконе и понадобятся ли особые приспособления для успешного садоводства.

Огород на балконе — заманчивая идея для тех, кто всегда хочет иметь под рукой свежие овощи, фрукты и зелень. В квартире не так много мест с прямым доступом к солнечному свету, поэтому именно балкон или лоджия выглядят первыми кандидатами на организацию домашнего сада. Но не все так просто — без знания определенных правил не обойдешься, даже если в планах только петрушка и укроп.

Что можно вырастить

Приложив определенные усилия, на балконе можно выращивать практически любые растения. Но если речь не о том, чтобы посвятить балконному огородничеству всего себя, имеет смысл обратить внимание на варианты, требующие немного места и специального ухода.

Свежую зелень можно выращивать даже на подоконнике. На балконе под нее вполне реально выделить и несколько контейнеров. Главное — не забывать сажать новую порцию семян до того, как предыдущий урожай будет полностью собран, тогда будет обеспечен постоянный доступ к свежим травам. На балконе можно выращивать:

укроп;

рукколу;

кориандр;

мелиссу и мяту;

базилик;

петрушку;

листовой салат;

шпинат;

зеленый лук.

Будущие сушеные пряности для готовки тоже можно вырастить в горшочке:

тимьян;

майоран;

шалфей;

карри (бессмертник);

чабрец.

Овощи — это уже следующий уровень, их выращивать чуть сложнее. Для корнеплодов нужно предусмотреть глубокие контейнеры и горшки. Таким образом можно получить урожай:

моркови;

фенхеля;

редиса.

Другим овощам нужно больше пространства. Если площадь не позволяет огородничать с размахом, стоит остановиться на специальных карликовых сортах. На балконе неплохо приживутся:

огурцы;

кабачки;

баклажаны;

помидоры;

тыква;

зеленый горошек;

фасоль.

Важно учитывать способность к опылению. Есть растения, которые самоопыляются. Например, красный сладкий перец лучше сажать подальше от красного горького, иначе сладкий тоже начнет горчить.

Фрукты и ягоды часто высаживают на подоконниках. Вырастить лимон или мандарин из косточки не так сложно — но довольно долго. Зато цитрусовые деревья красиво смотрятся, не требуют много заботы и достаточно компактны. Ягодам, вроде клубники или земляники, нужно больше ухода — их придется сначала прорастить, потом уже поместить в глубокие контейнеры. Сливы, яблоки и гранаты, которые растут на больших деревьях, тоже можно высадить на балконе. Есть мини-сорта, которым там не будет тесно. Небольшие деревья красиво цветут и дают небольшие плоды.

Как сделать огород на балконе?