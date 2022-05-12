Как правильно организовать огород на балконе: идеи и советы для начинающих
Даже если нет дачи, самому выращивать свежую зелень, овощи и ягоды вполне реально. РБК рассказывает, как обустроить огород на балконе.
Огород на балконе — заманчивая идея для тех, кто всегда хочет иметь под рукой свежие овощи, фрукты и зелень. В квартире не так много мест с прямым доступом к солнечному свету, поэтому именно балкон или лоджия выглядят первыми кандидатами на организацию домашнего сада. Но не все так просто — без знания определенных правил не обойдешься, даже если в планах только петрушка и укроп.
С чего начать
На каждом балконе есть микроклимат, зависящий от материала пола, наличия остекления и декоративных растений, которые могут затенять помещение. Так что прежде чем приступить к созданию домашнего огорода, стоит пройти чек-лист по ряду принципиальных вопросов — они помогут определить, какие растения подойдут для высадки на балконе и понадобятся ли особые приспособления для успешного садоводства.
- Размер балкона прямо определяет выбор решения по озеленению. Если площадь небольшая, можно использовать вертикальные поверхности или организовать многоуровневые системы. Размер также влияет на то, какие емкости для посадок использовать: горшки, кашпо или контейнеры.
- Много ли солнца на балконе. Хорошая освещенность и тем более прямые солнечные лучи в разных случаях могут и положительно влиять на растения, и вредить им. Есть виды растений, которым достаточно семи-восьми часов светового дня, а есть светолюбивые культуры, которым в осенне-зимний период потребуется дополнительный свет. Планируя озеленение, растения надо подбирать с учетом этих свойств. Узнав координаты помещения (это можно сделать в одном из сервисов онлайн-карт), с помощью онлайн-калькуляторов, которые есть в открытом доступе, легко определить время восхода и захода солнца и длину солнечного дня — станет понятно, в какой момент добавлять искусственное освещение.
- Как сильно нагревается помещение. Часто люди неверно оценивают освещенность помещения. Садоводы используют специальное приспособление — солнечный калькулятор. Воткнув его в горшок с землей, можно узнать точное количество накопленного тепла от солнца. Это поможет определить, нужна ли дополнительная защита помещения от солнечных лучей.
- Насколько ветрено на балконе. Есть растения, которые стойко переносят сквозняки, другим требуется теплый, стабильный климат.
- Промерзает ли помещение. Остекление балкона — не гарантия, что на нем всегда тепло. Понять, насколько низко по ночам опускается температура, поможет термометр.
- Время и силы, которые хозяин балкона готов отдать огородничеству. Исходя из этого, выбираются либо самые неприхотливые растения, либо те, что требуют регулярной заботы. Для тех, кто не готов часто поливать посадки, есть системы самополива и специальные горшки.
- Законодательные ограничения по размещению огородов на балконе в вашем регионе — особенно если речь идет об общественной террасе или крыше.
- Доступ к воде для полива. Если запланирован совсем небольшой огородик на лоджии, воду без проблем можно приносить и в лейке. Другой вопрос, если это полноценный мини-сад на крыше загородного дома — туда доставить большой объем воды уже не так просто.
Что можно вырастить
Приложив определенные усилия, на балконе можно выращивать практически любые растения. Но если речь не о том, чтобы посвятить балконному огородничеству всего себя, имеет смысл обратить внимание на варианты, требующие немного места и специального ухода.
Свежую зелень можно выращивать даже на подоконнике. На балконе под нее вполне реально выделить и несколько контейнеров. Главное — не забывать сажать новую порцию семян до того, как предыдущий урожай будет полностью собран, тогда будет обеспечен постоянный доступ к свежим травам. На балконе можно выращивать:
- укроп;
- рукколу;
- кориандр;
- мелиссу и мяту;
- базилик;
- петрушку;
- листовой салат;
- шпинат;
- зеленый лук.
Будущие сушеные пряности для готовки тоже можно вырастить в горшочке:
- тимьян;
- майоран;
- шалфей;
- карри (бессмертник);
- чабрец.
Овощи — это уже следующий уровень, их выращивать чуть сложнее. Для корнеплодов нужно предусмотреть глубокие контейнеры и горшки. Таким образом можно получить урожай:
- моркови;
- фенхеля;
- редиса.
Другим овощам нужно больше пространства. Если площадь не позволяет огородничать с размахом, стоит остановиться на специальных карликовых сортах. На балконе неплохо приживутся:
- огурцы;
- кабачки;
- баклажаны;
- помидоры;
- тыква;
- зеленый горошек;
- фасоль.
Важно учитывать способность к опылению. Есть растения, которые самоопыляются. Например, красный сладкий перец лучше сажать подальше от красного горького, иначе сладкий тоже начнет горчить.
Фрукты и ягоды часто высаживают на подоконниках. Вырастить лимон или мандарин из косточки не так сложно — но довольно долго. Зато цитрусовые деревья красиво смотрятся, не требуют много заботы и достаточно компактны. Ягодам, вроде клубники или земляники, нужно больше ухода — их придется сначала прорастить, потом уже поместить в глубокие контейнеры. Сливы, яблоки и гранаты, которые растут на больших деревьях, тоже можно высадить на балконе. Есть мини-сорта, которым там не будет тесно. Небольшие деревья красиво цветут и дают небольшие плоды.
Как сделать огород на балконе?
- В первую очередь нужно расчистить и организовать помещение так, чтобы емкости размещались свободно, а разные растения не опыляли друг друга (если этого не требуется). Под каждый вид отводится свое место.
- Зимой естественного освещения в наших широтах будет не хватать — на помощь придут специальные лампы. Лучше заранее предусмотреть под них электропроводку и размещение.
- В большинстве регионов понадобится дополнительное утепление балкона, чтобы заморозки посадкам были не страшны. В зависимости от того, насколько морозные зимы, можно организовать на балконе профессиональное утепление или обойтись локальными решениями — заклейка окон, обогреватели и т. п.
- Прямые солнечные лучи могут повредить растениям, вызывать ожоги и негативно влиять на урожай. Поэтому на балконном огороде должны быть шторы или жалюзи.
- Чтобы разместить горшки или контейнеры вертикально, нужно их прикрепить — здесь хорошо подходят металлические или деревянные решетки. На них можно подвесить емкости любой формы. При вертикальном решении стоит тщательно продумать полив: верхние емкости будут терять влагу значительно быстрее нижних.
- Для грунтовых растений и корнеплодов, таких как редис или морковь, нужно закупить глубокие горшки и ящики. Вьющиеся растения, такие как зеленый горошек, размещаются вертикально. Все емкости должны иметь дренажные отверстия, чтобы вода при поливе не застаивалась, а корни не гнили.
- Для хорошего урожая понадобится плодородная почва: субстрат, дренаж и подкормки. Землю после сбора урожая нужно менять, поскольку она теряет питательные свойства.
- Растения на балконах, особенно без остекления, быстрее теряют влагу из почвы, поэтому поливать их нужно чаще. Но для огородных растений важно сохранять верхний слой сухим, а корни напитывать влагой. Поэтому полив лучше осуществлять через поддон, откуда земля и корни сами будут вытягивать необходимое количество жидкости.
Огород на балконе: идеи
Огород для шеф-повара
Любителям готовить подойдет вертикальный огород с зеленью. Продолговатые контейнеры позволяют регулярно обновлять семена — так всегда будет в доступе подрощенная свежая зелень. Подписи могут стать интересным интерьерным решением.
Интерьерный огород
Ягодные и фруктовые деревья легко вписать в интерьер, устроив на просторном балконе лаундж-зону.
Сад над головой
Часть растений в горшках можно разместить вертикально — подвесив на потолок.
Французский балкон
На открытом балконе хорошо будут смотреться перила, украшенные горшками, — в таких емкостях можно выращивать зелень и вьющиеся растения, например горох. В продаже есть специальные крепления для контейнеров.
Полки с цветами
Специальные вертикальные конструкции — не единственное решение. Для горшков хорошо подойдут обычные стеллажи. Важно, чтобы полки выдержали вес горшков и грунта.