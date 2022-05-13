15 необычных идей хранения на кухне, которые может повторить каждый
Забирайте идеи отличных и эргономичных вариантов хранения кухонной утвари и продуктов. Эксперты INMYROOM уверены, что это может повторить каждый!
Мобильные стеллажи
Повесьте мобильные стеллажи в шкафу и поставьте на них банки со специями, чтобы не терять из виду во время готовки. И почему бы не задействовать свободную поверхность холодильника?
На прищепке
Наиболее практичный способ хранения упаковок с печеньем ― защемить их простой прищепкой. А пакетики со специями можно хранить на рейле с зажимами для гардин.
Ярлыки
Банки с солью, сахаром, перцем и прочими рассыпчатыми субстанциями можно подписать, сделав пометку на крышке.
Рецепты
Рецепты лучше держать в одном месте, классифицируя их в алфавитном порядке. Для этого отлично подойдет раритетный сундучок или декоративный ящик, все зависит от вашего интерьера.
Крючки
Если прикрепить крючки к полкам в настенных шкафах, то на них можно повесить чашки. Бокалы же следует перевернуть и поставить снизу.
Длинные полки
Для организации специй и масел можно приколотить к стене длинные узкие полки. К слову, крепить полки к стене совсем не обязательно.
Корзины
Если вы редко пьете алкоголь или пользуетесь праздничным сервизом, разместите все это в сетчатых корзинах наверху гарнитура.
Выдвижной стеллаж
С помощью модулей, стеллажей и стоек вы можете использовать выдвижные шкафы кухонного гарнитура.
Упаковки “тик-так”
Один из интересных методов хранения специй ― в маленьких коробочках из-под конфет “Тик-так”. Впоследствии их нужно будет лишь подписать.
Открытые полки
Самую красивую посуду лучше поставить на открытые полки для украшения пространства.
Корзина для досок
Для разделочных досок стоит предусмотреть корзину из искусственного и влагостойкого ротанга. Также подойдут обычные ящики или металлические подвесные корзины.
Банки из-под консервов
Одна из самых бюджетных идей: вымытые и высушенные консервные банки пригодятся для распределения ложек, вилок и лопаток. А как их задекорировать, фантазия вам подскажет!
Магнитные полки
Из обычных хозяйственных корзин можно соорудить компактные полки при помощи магнитов и суперклея.
Контейнеры
Сортировать продукты в холодильнике помогут пластиковые контейнеры. К тому же, они в разы облегчат уборку.
Нижние ящики
Используйте с умом самые нижние части кухонного гарнитура. В выдвижных ящиках можно хранить крупы, овощи, консервы, бутылки или материалы для хэндмэйда. А если у вас просто заглушки, то их можно открыть и поместить по размеру небольшой ящик на колесиках.