15 необычных идей хранения на кухне, которые может повторить каждый

Мобильные стеллажи

Повесьте мобильные стеллажи в шкафу и поставьте на них банки со специями, чтобы не терять из виду во время готовки. И почему бы не задействовать свободную поверхность холодильника?

На прищепке

Наиболее практичный способ хранения упаковок с печеньем ― защемить их простой прищепкой. А пакетики со специями можно хранить на рейле с зажимами для гардин.

Ярлыки

Банки с солью, сахаром, перцем и прочими рассыпчатыми субстанциями можно подписать, сделав пометку на крышке.

Рецепты

Рецепты лучше держать в одном месте, классифицируя их в алфавитном порядке. Для этого отлично подойдет раритетный сундучок или декоративный ящик, все зависит от вашего интерьера.

Крючки

Если прикрепить крючки к полкам в настенных шкафах, то на них можно повесить чашки. Бокалы же следует перевернуть и поставить снизу.

Длинные полки

Для организации специй и масел можно приколотить к стене длинные узкие полки. К слову, крепить полки к стене совсем не обязательно.

Корзины

Если вы редко пьете алкоголь или пользуетесь праздничным сервизом, разместите все это в сетчатых корзинах наверху гарнитура.

Выдвижной стеллаж

С помощью модулей, стеллажей и стоек вы можете использовать выдвижные шкафы кухонного гарнитура.

Упаковки “тик-так”

Один из интересных методов хранения специй ― в маленьких коробочках из-под конфет “Тик-так”. Впоследствии их нужно будет лишь подписать.

Открытые полки

Самую красивую посуду лучше поставить на открытые полки для украшения пространства.

Корзина для досок

Для разделочных досок стоит предусмотреть корзину из искусственного и влагостойкого ротанга. Также подойдут обычные ящики или металлические подвесные корзины.

Банки из-под консервов

Одна из самых бюджетных идей: вымытые и высушенные консервные банки пригодятся для распределения ложек, вилок и лопаток. А как их задекорировать, фантазия вам подскажет!

Магнитные полки

Из обычных хозяйственных корзин можно соорудить компактные полки при помощи магнитов и суперклея.

Контейнеры