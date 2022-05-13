ФОТО | Квартира как произведение искусства: как по мнению итальянцев должна выглядеть обычная “двушка”

У квартиры, расположенной в итальянском городе Реджо-ди-Эмилия, даже появилось свое имя — “Матильда”. Создававшие ее дизайнеры видели в ней не только (и не столько) как жилое пространство, но как образец идеального вкуса в дизайне интерьеров. Каждый квадратный сантиметр тщательно продуман, а оригинальные идеи воплощены в мельчайших деталях.

Архитектор и владелица студии Джулия Дельпиано с дизайнером Коррадо Конти говорит, что спроектировать эту квартиру площадью 65 квадратных метров было сложнее, чем виллу площадью в тысячу “квадратов”. Дельпиано отмечает, что ее главной целью было подчеркнуть сущность красоты в интерьере.

Чтобы создать открытую жилую зону с кухней, гостиной и столовой, архитекторам пришлось “пожертвовать” несущей стеной. Мебель, элементы интерьера и другие детали, используемые для отделки квартиры, были выбраны у эксклюзивных производителей — от двери Pivato до кухонной поверхности Binova и мраморного стола FMG Shapes. Специально для этой квартиры была заказана и изготовлена мебель от элитных брендов.

При обустройстве спальни дизайнеры вдохновлялись элитными гостиничными номерами: в итоге в комнате появилась обитая бархатом кровать с высоким изголовьем и розетками для USB. В свою очередь, для ванной выбраны эксклюзивные и высококачественные изделия от смесителей Gessi до специально обработанной плитки с эффектом открытых пор. Хотя ванная комната компактна, она призвана создать ощущение простора. Чтобы сделать комнаты светлее и создать игру отражений, большое внимание авторы проекта уделили выбору зеркал, хрустальных поверхностей и различного освещения. Цвета подобраны так, чтобы придать комнатам энергию и живое настроение, которое дополняют выразительные обои.

В каждой комнате дизайнеры выбрали один главный объект, вокруг которого была создана остальная планировка комнаты в соответствии с выбранным декором. Дизайнеры очарованы винтажом и считают его одним из ключей к успеху при обустройстве “Матильды”.