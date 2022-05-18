ФОТО | Новый тренд: обои для внешних стен. Как украсить фасад дома
Обои на основе стекловолокна долгие годы применяли в общественных пространствах. И вот дизайнеры взяли “неубиваемую” основу и использовали в неожиданном месте — на наружных стенах дома, пишет Houzz.
Характеристики
Это не просто обои на основе стекловолокна. Такой материал должен отвечать особым условиям, например подходить для влажной среды (по аналогии с обоями для ванных комнат). В отличие от “домашних”, уличные обои еще:
- не должны выгорать или менять цвет на солнце.
- не боятся грязи, сильных морозов;
- не поддерживают горение (как большинство сертифицированных фасадных облицовок).
“Фасадные обои можно наносить непосредственно на бетонные и оштукатуренные стены, а также на стены с теплоизоляцией и на гипсокартон” — говорит дизайнер Марика Дуго.
Материалы
Обои для наружных работ — это декоративное полотно, посаженное на особый клей, и обработанное специальными смолами (лаком) после высыхания.
Укладка
Процесс монтажа отличается от привычной поклейки обоев. “Здесь очень важно найти профессионалов, которые уже работали с материалом (и не испортят его в процессе укладки)”, — объясняет Марика Дуго.
Как и в случае с интерьерными обоями, нам потребуется идеально подготовленная стена — выровненная, очищенная, обезжиренная. Поверхность необходимо отшлифовать и прогрунтовать, чтобы помочь полотну приклеиться.
После высыхания грунтовки, на поверхность наносится особый клей. Поверх него укладывается специальная техническая ткань. Она компенсирует усадку и неизбежные микротрещины, сглаживает неровности.
Поверх технического слоя монтируется декоративный слой. И уже его обрабатывают защитным составом (смолами). Это защищает поверхность от механических и атмосферных повреждений. “Независимо от толщины покрытия, уход за такой стеной будет минимальным”, — объясняет менеджер по маркетингу и продажам компании Kemuro Эуфемия Ферри.
Срок службы
При соблюдении технологии укладки, обои устойчивы к механическим повреждениям, разрывам и истиранию, — материал может служить десятилетиями. “В Италии производитель обычно дает гарантию 10 лет на адгезию (что обои не отклеятся от стены, с них не отойдет защитная смола) и еще 5 лет — в отношении цвета”, — говорит Марика Дуго.
Факт: На террасах и крытых верандах (местах, где нет прямого контакта с дождем, снегом и палящим солнцем) срок службы покрытия точно будет гораздо выше гарантийного.
Поскольку обои — печатный носитель, он допускает множество графических и декоративных решений, в том числе по индивидуальному заказу.