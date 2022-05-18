ФОТО | Новый тренд: обои для внешних стен. Как украсить фасад дома

Характеристики

Это не просто обои на основе стекловолокна. Такой материал должен отвечать особым условиям, например подходить для влажной среды (по аналогии с обоями для ванных комнат). В отличие от “домашних”, уличные обои еще:

не должны выгорать или менять цвет на солнце.

не боятся грязи, сильных морозов;

не поддерживают горение (как большинство сертифицированных фасадных облицовок).

“Фасадные обои можно наносить непосредственно на бетонные и оштукатуренные стены, а также на стены с теплоизоляцией и на гипсокартон” — говорит дизайнер Марика Дуго.

Материалы

Обои для наружных работ — это декоративное полотно, посаженное на особый клей, и обработанное специальными смолами (лаком) после высыхания.

Укладка

Процесс монтажа отличается от привычной поклейки обоев. “Здесь очень важно найти профессионалов, которые уже работали с материалом (и не испортят его в процессе укладки)”, — объясняет Марика Дуго.

Как и в случае с интерьерными обоями, нам потребуется идеально подготовленная стена — выровненная, очищенная, обезжиренная. Поверхность необходимо отшлифовать и прогрунтовать, чтобы помочь полотну приклеиться.

После высыхания грунтовки, на поверхность наносится особый клей. Поверх него укладывается специальная техническая ткань. Она компенсирует усадку и неизбежные микротрещины, сглаживает неровности.

Поверх технического слоя монтируется декоративный слой. И уже его обрабатывают защитным составом (смолами). Это защищает поверхность от механических и атмосферных повреждений. “Независимо от толщины покрытия, уход за такой стеной будет минимальным”, — объясняет менеджер по маркетингу и продажам компании Kemuro Эуфемия Ферри.

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