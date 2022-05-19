Хотите легких перемен в интерьере? 9 советов, как преобразить старую мебель

INMYROOM предлагает вашему вниманию девять незаурядных идей, которые помогут реанимировать многолетние вещи и вдохнуть в них новую жизнь.

1. Удаление старого покрытия

Если у вас нет астмы и сопутствующих проблем с дыханием, то этот способ окажется весьма кстати.

Вам понадобятся:

раствор каустической соды

маска

защитные очки

перчатки

фартук

кисти

шпатели

Снимать старый слой краски желательно на открытом пространстве или в гараже. Соду нужно нанести, пока краска не даст пузыри, после чего удалить краску скребком. Далее надо протереть покрытие обезжиривающим средством.

Кроме того, прежнюю краску поможет ликвидировать обычный фен. Для этого потребуется лишь направить струю горячего воздуха на лак и дождаться образования пузырей, а потом удалить краску шпателем.

2. Использование морилки

Она отлично подходит, чтобы подчеркнуть красоту старого дерева.

Вам понадобятся:

наждачная бумага

кондиционер для древесины

перчатки

морилка

мягкая тряпка

лак

Предварительно краску следует снять, затем ошкурить мебель, а пыль протереть тряпкой. Когда вы снимете фурнитуру, можно будет наносить морилку. Чтобы она легла ровно, используйте кондиционер. Нанести средство нужно в несколько слоев, а затем покрыть лаком.

3. Применение молочной краски

Молочная краска действительно имеет в составе молоко и продается в виде порошка. Она позволит обновить потертые стулья из дерева и довольно долго продержится на мебели.

Вам понадобятся:

грунтовка или шпатлевка

краски

кисти

валик

малярный скотч

шлифовальная машинка

Сначала необходимо избавиться от старого слоя краски и устранить дефекты машинкой. Далее следует положить грунтовку ровным слоем. Как только она высохнет, изделие надо покрыть основным оттенком.

4. Окрашивание латексными и масляными красками

Латексная краска также придаст мебели благородный внешний вид, а с инструментов смоется обычной водой.

Масляная краска не смоется так просто, но зато оставит насыщенный цвет. Правда, окрашивать ею поверхности лучше на открытом воздухе.

5. Распыление краски-спрея