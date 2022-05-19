Хотите легких перемен в интерьере? 9 советов, как преобразить старую мебель
INMYROOM предлагает вашему вниманию девять незаурядных идей, которые помогут реанимировать многолетние вещи и вдохнуть в них новую жизнь.
1. Удаление старого покрытия
Если у вас нет астмы и сопутствующих проблем с дыханием, то этот способ окажется весьма кстати.
Вам понадобятся:
- раствор каустической соды
- маска
- защитные очки
- перчатки
- фартук
- кисти
- шпатели
Снимать старый слой краски желательно на открытом пространстве или в гараже. Соду нужно нанести, пока краска не даст пузыри, после чего удалить краску скребком. Далее надо протереть покрытие обезжиривающим средством.
Кроме того, прежнюю краску поможет ликвидировать обычный фен. Для этого потребуется лишь направить струю горячего воздуха на лак и дождаться образования пузырей, а потом удалить краску шпателем.
2. Использование морилки
Она отлично подходит, чтобы подчеркнуть красоту старого дерева.
Вам понадобятся:
- наждачная бумага
- кондиционер для древесины
- перчатки
- морилка
- мягкая тряпка
- лак
Предварительно краску следует снять, затем ошкурить мебель, а пыль протереть тряпкой. Когда вы снимете фурнитуру, можно будет наносить морилку. Чтобы она легла ровно, используйте кондиционер. Нанести средство нужно в несколько слоев, а затем покрыть лаком.
3. Применение молочной краски
Молочная краска действительно имеет в составе молоко и продается в виде порошка. Она позволит обновить потертые стулья из дерева и довольно долго продержится на мебели.
Вам понадобятся:
- грунтовка или шпатлевка
- краски
- кисти
- валик
- малярный скотч
- шлифовальная машинка
Сначала необходимо избавиться от старого слоя краски и устранить дефекты машинкой. Далее следует положить грунтовку ровным слоем. Как только она высохнет, изделие надо покрыть основным оттенком.
4. Окрашивание латексными и масляными красками
Латексная краска также придаст мебели благородный внешний вид, а с инструментов смоется обычной водой.
Масляная краска не смоется так просто, но зато оставит насыщенный цвет. Правда, окрашивать ею поверхности лучше на открытом воздухе.
5. Распыление краски-спрея
Работать с краской-спреем тоже рекомендуется на улице.
Вам понадобятся:
- краска
- перчатки
- маска
- одежда, которую не жалко
Несколько слоев краски следует нанести на предварительно ошкуренную поверхность. Можно использовать трафареты в виде кружевных салфеток, чтобы получился рустикальный рисунок.
6. Смена обивки
Перетянуть сидение стула довольно легко.
Вам понадобятся:
- новая ткань
- х/б лента
- степлер для мебели
- скобы
- отвертка
- ножницы
- нож
Надо вытащить мебельные гвозди и скобы, а также снять обивку. Далее желательно вырезать кусок ткани с запасом и зафиксировать его степлером внизу. Важно убедиться в том, что ткань прилегает плотно.
7. Обновление стекла
Тусклые и заляпанные стекла можно заменить стеклянными вставками.
Вам понадобятся:
- краска с эффектом замерзшего стекла
- мелкопористая губка
- малярный скотч
Скотч нужно наклеить полосками параллельно друг другу, а потом аккуратно нанести краску губкой на стекло. После того, как вы снимите скотч, останется полосатый рисунок.
8. Фиксация лепнины
Вам понадобятся:
- наждачная бумага
- клей по древесине
- изделие из пенопласта
- кисточки
- акриловая краска
Шкаф следует избавить от прежней краски, а потом наклеить изделие из пенопласта на нужное место с помощью тонкого слоя клея. Когда все подсохнет, шкаф можно начинать красить.
9. Оклейка мебели
Вам понадобятся:
- самоклеящаяся пленка, обои или старые газеты
- тряпка
- клей
- лак
Для начала нужно отмерить длину пленки, после чего снять с нее защитный слой и клеить. Сверху следует протереть сухой тряпкой во избежание образования воздушных пузырьков.
Если предстоит клеить бумажные обои, то мебель надо покрыть лаком сверху для придания прочности. Материал в этом случае лучше наклеивать на двусторонний скотч или клей.