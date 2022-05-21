На рынке съемного жилья в Эстонии почти не осталось дешевых квартир

Маклер Pindi Kinnisvara Антон Новиков отметил, что если еще в феврале нижний предел месячной аренды расположенных в пригородах 1-2-комнатных квартир стандартной площади, причем, в не очень хорошем состоянии, но пригодных к проживанию составляли соответственно 150 и 300 евро, то сегодня стоимость самых дешевых предложений таких квартир, в зависимости от количества комнат, поднялась до 200 и 400 евро.

“А если вы ищете съемную жилплощадь в хорошем состоянии, то к минимальной стоимости нужно добавить еще 150–200 евро”, — сказал он.

“Произошел очень резкий рост цен, поскольку большинству беженцев пришлось покидать свою страну в спешке, и у них также нет стабильного дохода, поэтому рынок активизировался, прежде всего, именно в наиболее дешевом сегменте”, — пояснил Новиков.

“В данной группе предложения на рынке практически иссякли. Если прежде самые дешевые квартиры не были самым привлекательным товаром, и их выбор был достаточно широким, но теперь ситуация изменилась в обратную сторону. Если в конце февраля в Таллинне было 1 300 свободных съемных квартир, то теперь их осталось примерно 750. Снижение происходило преимущественно именно за счет более дешевых площадей”, — добавил он.