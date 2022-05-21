В Дубае резко подорожало элитное жилье

Динамика изменения стоимости элитного жилья достигла 58,9 процента. Цены на премиальное жилье отличаются в зависимости от районов — в Палм-Джумейре они выросли в среднем на 76 процентов в сравнении с периодом начала пандемии коронавируса. В районах Дубай Марина и Даунтаун Дубай динамика составила 22,7 процента и 11,2 процента соответственно.