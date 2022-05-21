Что такое “барнхаус”? Амбар как архитектурный стиль
Сегодня амбар — уже не просто хозяйственная постройка. В современном прочтении это может быть стильный современный дом, вполне пригодный для постоянного проживания. Существует даже архитектурный стиль, вдохновленный обликом амбара, — барнхаус, пишет РБК.
Стиль барнхаус становится все более популярным благодаря своей экологичности, доступности и простоте. Что это за стиль и какие у него особенности — разбираемся вместе с экспертами.
Что такое барнхаус
Барнхаус — это эклектичный архитектурный стиль, в основном он задействуется в загородном строительстве. С английского barn переводится как “сарай” или “амбар”. Дома в стиле барнхаус по форме действительно напоминают хозяйственные постройки. Это своего рода лофт по-деревенски, стили и зародились примерно в одно время, в середине XX века.
Сегодня барнхаус по-прежнему популярен, в первую очередь благодаря своей простоте. Такие проекты можно подстраивать под разные бюджеты, они легки в воплощении и смотрятся ярко и актуально — если знать об особенностях стиля.
Особенности стиля барнхаус
У помещения в стиле барнхаус есть своя специфика. По сути, это типовые постройки простых форм, но благодаря правильно выбранным деталям можно подчеркнуть индивидуальность такого дома.
Основные особенности барнхауса:
- узнаваемый внешний вид, простые архитектурные формы;
- минимализм внешних линий. Все очень просто и лаконично, фасад не нагружен дополнительными элементами и деталями (нет столбов, ограждений, наличников и прочих аксессуаров экстерьера дома);
- отсутствие карнизных свесов. Переход кровельного покрытия на стены;
- двусветные пространства интерьеров;
- высокие потолки по уклону кровли;
- минимум внутренних перегородок и много света;
- простые отделочные решения. Отсутствие большого разнообразия в цветах, материалах и решениях.
Прямоугольная форма дома
От амбарных помещений барнхаус заимствовал прямоугольную форму, которая полностью отвечает концепции минимализма и обеспечивает сооружению максимальную функциональность.
Лаконичная отделка
Внешний и внутренний вид барнхаусов предельно минималистичен. В таких домах нет вычурного декора, нефункциональных деталей и украшений ради украшения. Для обшивки используются простые натуральные материалы: сайдинг, дерево, камень, реже металл и стекло.
В большинстве случаев в отделке барнхаусов задействуются простые сочетания. Все выдерживается в едином стиле, в одной цветовой палитре и материалах. Чаще всего все это два-три решения, которые прослеживаются во всем проекте: либо дерево, металл и стекло, либо камень, металл и стекло.
Обычно весь дом красят в один цвет, отличается лишь цвет крыши. Окна и другие элементы также стараются выполнить в цвет кровли. Это обязательное требование минимализма как стиля. Отсутствие излишнего разнообразия, пестрости. Именно в этой простоте и сдержанности заключается красота стиля барнхаус.
Поэтому нужно избегать каких-либо фантазий, усложнений, разнообразия решений. Чем проще будет все сделано, тем лучше.
Большие окна
Традиционно в амбарах не было окон. Но в современных барнхаусах они, конечно, необходимы. Чаще всего выбор делается в пользу больших панорамных окон, иногда даже делают стеклянной целую стену. Благодаря такому решению помещение становится хорошо освещенным, а природный свет выгодно подчеркивает масштаб пространства. Для большей аутентичности к ним можно добавить раздвижные ставни. Также в этот стиль хорошо вписываются мансардные окна.
Массивные двери
Для барнхауса характерны большие раздвижные двери, которые используются в амбарах на работающих фермах. Иногда их задействуют и внутри дома — так зонируется внутреннее пространство.
Популярна в интерьерах барнхауса и голландская дверь: она поделена на две части, каждую можно открывать отдельно. Раньше такие двери были распространены в конюшнях — в стойлах. В домашнем интерьере она хорошо регулирует проветривание помещения: открывать можно как одну секцию, так и обе сразу.
Один или два этажа
Есть два варианта трактовки такого строения: европейский и американский. В первом дом одноэтажный, во втором подразумеваются два этажа, а стены могут быть окрашены в красный цвет.
Двух- или четырехскатная крыша
Наиболее распространенным решением для барнхауса стал гамбрел — симметричная двускатная крыша. Больше всего она подходит для двухэтажных домов. Четырехскатная кровля предполагает верхний скат, расположенный под острым углом, а нижний — под тупым. Такая конструкция добавляет дополнительное пространство внутри дома.
Как правило, это вытянутая прямоугольная форма в один или два этажа, с двускатной кровлей. Классический барнхаус — простой прямоугольник без каких-либо дополнительных пристроек.
Вся эстетика стиля заключается в его минималистичности и простоте. Именно это многим и нравится. В барнхаусе часто применяют панорамное остекление, это сейчас очень популярно.
Именно за счет минимализма, простоты форм и большой площади остекления проекты в стиле барнхаус выглядят актуально. Сейчас в принципе вся архитектура движется в сторону простых форм, в сторону объединения внутреннего пространства дома с внешней средой, которое достигается за счет панорамного остекления. И барнхаус попадает в этот тренд.
У барнхауса много плюсов. Это стильные дома, которые выглядят интереснее обычных. Простота архитектуры приводит к простоте эксплуатации и ухода за домом. В целом такой дом может быть вполне бюджетным и недорогим решением. В нем много света и открытого пространства.
Минусы, по сути, те же. Не всем нравится такие простые формы, не все любят минимализм. Не всем подходит панорамное остекление и большое общее пространство первого этажа.
Если вы хотите чего-то солидного и статусного, барнхаус вам не подойдет. Это в первую очередь простой и относительно недорогой дом.
Из чего делают дома в стиле барнхаус
Есть несколько видов материалов, которые чаще всего используют для постройки барнхауса.
- Дерево. При правильной отделке и методах консервации древесина не только прослужит долго, но и будет смотреться стильно. Ее можно покрасить в любые цвета, но чаще всего используют терракотовую или кирпичного цвета краску, чтобы максимально приблизить внешний вид к натуральному.
- Камень. Он подходит для домов, которые расположены в суровом климате, поскольку гораздо менее подвержен внешним погодным условиям и долго сохраняет первозданный вид. Камень смотрится брутально и современно, но и стоит дорого.
- Металл. Этот материал тоже выдерживает разные погодные условия. Темный металл с подходящей по оттенку крышей может приблизить барнхаус к стилю лофт.
Дома в стиле барнхаус, как правило, каркасные. Чаще всего их строят с утеплением и обшивкой различными материалами. Но из-за популярности стиля и его большого распространения появляются красивые проекты, выполненные из камня, например кирпича.
По сути, как и любой дом, барнхаус можно построить из чего угодно, с использованием разных технологий. Но традиционно это каркас или кирпич.
Природный камень можно использовать как снаружи, так и внутри, в зависимости от архитектурной задумки. Это действительно уместное, качественное и красивое решение, которое гармонично подходит под стиль. Позволяет отделить стены от кровли, а также придает дому больше натуральности. Это обязательный аспект барнхауса, его концепции единства со средой.
С деревом, по сути, такая же история. Все зависит от пожеланий заказчика по дизайну. Можно использовать различные породы, чаще всего это хвойные (ель, сосна, лиственница, кедр). Тем более что дерево мало кто оставляет в естественном виде. Его можно обжечь или покрасить в любой цвет. Это дает больше возможностей для реализации различных решений во внешней и внутренней отделке. Но когда мы говорим про дерево, это, конечно, только стены. Потому что традиционно в барнхаусе кровля выполняется из металла, фальца и заводится на стены.
Интерьер дома в стиле барнхаус
В интерьере барнхауса также есть особенности, которые помогут оставаться в заданном стиле и правильно расставить акценты.
Для барнхауса характерны прямые формы без архитектурных излишеств, избыточного декора. Внутренний дизайн такого дома обычно современный, существуют несколько вариантов отделки, хорошо вписывающихся в стиль. Например, большие окна прямоугольной формы — распространенный элемент. Концепция внутренней отделки — практичные натуральные материалы. Очень распространено дерево, это подчеркивает экологичность постройки и гармонию с природой.
Для барнхаусов в интерьере отлично подходят минимализм и скандинавский стиль.
В основе скандинавского стиля светлые оттенки стен, мебели, но встречаются и темные элементы в декоре. Также присутствует уютный текстиль — подушки, пледы, ковер. Не лишними будут и постеры.
Для минимализма более характерны прямые простые линии в интерьере, которые сочетаются с геометрией экстерьера. Отсутствие декора — отличительная черта такого стиля от скандинавского.
Высокие потолки — желательный элемент. Объем и открытые пространства создают чувство легкости и воздушности. Уходит излишняя перегруженность, характерная для городских квартир. Высота потолка определяется архитектурой и размерами постройки. В таких домах хорошо выглядят и второй свет, и огромные окна. Также можно обыграть конструктивные особенности, такие как балки, и превратить их в очень важный элемент интерьера.