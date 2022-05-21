Что такое “барнхаус”? Амбар как архитектурный стиль

В большинстве случаев в отделке барнхаусов задействуются простые сочетания. Все выдерживается в едином стиле, в одной цветовой палитре и материалах. Чаще всего все это два-три решения, которые прослеживаются во всем проекте: либо дерево, металл и стекло, либо камень, металл и стекло.

Внешний и внутренний вид барнхаусов предельно минималистичен. В таких домах нет вычурного декора, нефункциональных деталей и украшений ради украшения. Для обшивки используются простые натуральные материалы: сайдинг, дерево, камень, реже металл и стекло.

У помещения в стиле барнхаус есть своя специфика. По сути, это типовые постройки простых форм, но благодаря правильно выбранным деталям можно подчеркнуть индивидуальность такого дома.

Сегодня барнхаус по-прежнему популярен, в первую очередь благодаря своей простоте. Такие проекты можно подстраивать под разные бюджеты, они легки в воплощении и смотрятся ярко и актуально — если знать об особенностях стиля.

Барнхаус — это эклектичный архитектурный стиль, в основном он задействуется в загородном строительстве. С английского barn переводится как “сарай” или “амбар”. Дома в стиле барнхаус по форме действительно напоминают хозяйственные постройки. Это своего рода лофт по-деревенски, стили и зародились примерно в одно время, в середине XX века.

Стиль барнхаус становится все более популярным благодаря своей экологичности, доступности и простоте. Что это за стиль и какие у него особенности — разбираемся вместе с экспертами.

Обычно весь дом красят в один цвет, отличается лишь цвет крыши. Окна и другие элементы также стараются выполнить в цвет кровли. Это обязательное требование минимализма как стиля. Отсутствие излишнего разнообразия, пестрости. Именно в этой простоте и сдержанности заключается красота стиля барнхаус.

Поэтому нужно избегать каких-либо фантазий, усложнений, разнообразия решений. Чем проще будет все сделано, тем лучше.

Большие окна

Традиционно в амбарах не было окон. Но в современных барнхаусах они, конечно, необходимы. Чаще всего выбор делается в пользу больших панорамных окон, иногда даже делают стеклянной целую стену. Благодаря такому решению помещение становится хорошо освещенным, а природный свет выгодно подчеркивает масштаб пространства. Для большей аутентичности к ним можно добавить раздвижные ставни. Также в этот стиль хорошо вписываются мансардные окна.

Массивные двери

Для барнхауса характерны большие раздвижные двери, которые используются в амбарах на работающих фермах. Иногда их задействуют и внутри дома — так зонируется внутреннее пространство.

Популярна в интерьерах барнхауса и голландская дверь: она поделена на две части, каждую можно открывать отдельно. Раньше такие двери были распространены в конюшнях — в стойлах. В домашнем интерьере она хорошо регулирует проветривание помещения: открывать можно как одну секцию, так и обе сразу.

Один или два этажа

Есть два варианта трактовки такого строения: европейский и американский. В первом дом одноэтажный, во втором подразумеваются два этажа, а стены могут быть окрашены в красный цвет.

Двух- или четырехскатная крыша

Наиболее распространенным решением для барнхауса стал гамбрел — симметричная двускатная крыша. Больше всего она подходит для двухэтажных домов. Четырехскатная кровля предполагает верхний скат, расположенный под острым углом, а нижний — под тупым. Такая конструкция добавляет дополнительное пространство внутри дома.