Чтобы не было разводов. Специалисты показали, как и чем правильно мыть окна(4)
В какую погоду лучше мыть окна? Можно ли их мыть газетой и мылом? Как избавиться от разводов? Разбирается “МК Эстония”.
Весна — это традиционное время генеральной уборки, которая включает и мытье окон. За зиму на стеклах остаются следы от осадков, пыли, птичьих “сюрпризов” или, например, клейкой пыльцы с деревьев. Да и с внутренней стороны не обходится без загрязнений. К примеру, кухонные окна зачастую страдают от капель жира. А об отпечатках детских пальчиков на стеклах знает любая мама.
С наступлением солнечных дней все это становится особенно заметным. Хочется смыть всю зимнюю грязь и смотреть на мир сквозь до блеска намытые стекла. Но добиться эффекта идеальной прозрачности получается не всегда. Порой подводят то ли неправильно выбранные средства и приспособления для мытья, то ли нарушения технологии уборки, а то бывает и просто не та погода за этими самыми окнами.
Специалисты по уборке из компании SmileCleaning имеют большой опыт работы и профессионально справляются с мытьем окон. Тем не менее таких уж больших хитростей в этом деле нет. Зная несколько нетривиальных тонкостей, любой сможет вернуть окнам идеальную чистоту.
Когда лучше мыть окна
Обычно нестерпимое желание помыть окна возникает с первыми лучами весеннего солнца. Но специалисты скажут, что как раз в солнечную погоду не получится добиться нужного результата.
“Окна лучше мыть в хорошую погоду, когда не идет снег или дождь. Но и под прямыми солнечными лучами мыть окна тоже не стоит. Так как чистящее средство под их влиянием быстро высыхает. Особенно те средства, в состав которых входит спирт. В результате средство не успевает сработать и помочь в очистке загрязнений”, — рассказывает специалист по уборке Анна Воинова.
Она отмечает, что солнечные лучи слепят и не дают рассмотреть грязь на окнах. Приходится все время щуриться, из-за чего можно легко потерять равновесие и вывалиться из окна.
“Слепящие солнце и небесная синь ухудшают обзор, остается много разводов. Каждый раз, когда натираете окно, нужно периодически осматривать его со всех сторон”, — объясняет Анна.
Мыть окна не обязательно лишь весной. Все зависит от пожелания человека. Можно помыть их и зимой.
“В холодное время года наши специалисты советуют мыть окна при температуре не ниже –5 С. А если вы живете возле дороги с активным движением, то желательно мыть окна 2–3 раза в год”, — говорит специалист.
Чем мыть
Клининговые компании используют специальные профессиональные чистящие средства для мытья окон. A при покупке чистящих средств для самостоятельного мытья специалисты советуют обращать внимание на содержание спирта. При полировке окна достаточное содержание спирта поможет избавиться от разводов.
Как правило, у каждой хозяйки уже есть свой наработанный годами метод мытья, а также приспособления: губки, тряпки, газеты, бумажные полотенца. Но неправильно подобранный инвентарь может испортить результат.
“Губка вам поможет на начальном этапе для обильного нанесения чистящего средства на окно. Но дальше только помешает. Щетка поможет, если это специальная щетка для мытья окон. Главное — приловчиться в ее использовании. Салфетки из вискозы также подходят только на начальном этапе. В сухом виде эти салфетки не повредят поверхность, но и блеска не добавят. А если оставлять их постоянно мокрыми, то на них очень быстро появится грибок”, — говорит Анна.
По ее словам, тряпка — одна из лучших помощниц по дому. Но все зависит, из какого она материала. Тряпка должна быть без ворса и не из синтетики.
Несколько тонкостей
Зачастую на окнах местами возникают очаги плесени. Можно обработать их специальным средством против грибка. Можно сделать водный раствор хлорной извести и вычистить им загрязненные места. Для профилактики можно использовать уксус, перекись водорода, эфирные масла грейпфрута или чайного дерева. Но, по словам специалиста, для удаления небольших очагов плесени подходит также мыльный раствор или средство для мытья посуды.
С осторожностью надо мыть деревянные рамы. Их нужно аккуратно протирать либо обычной водой, либо легким мыльным раствором. Места с очень сильным загрязнением следует обработать мягкой губкой. И после этого раму стоит вытереть насухо. Дерево не любит сырость. Стоит предварительно проконсультироваться со специалистами по уходу за деревом. Только они смогут оценить состояние деревянной рамы и дать советы по уходу и мытью таких окон.
Стоит ли мыть окна стекла газетой, средством для мытья посуды, мылом?
“По поводу газеты — да. Если вы привыкли и умеете натирать окна газетой, то конечно.
Что касается средств для мытья посуды, когда загрязнения очень сильные, можно прибегать к их помощи. Мыло — нет, оно никак не сможет вам помочь очистить стекла”, — говорит специалист.
Чтобы не было разводов, нужно очень хорошо очистить окна от моющих средств водой. Выбрать хорошую тряпку или газету и приступить к полировке окна. В процессе необходимо просматривать окно с разных сторон, чтобы не пропустить разводы.
Пластиковые рамы окон со временем могут пожелтеть или потемнеть. Народные советчики рекомендуют использовать смесь из соды и уксуса, чтобы вернуть первоначальную белизну материала. Специалисты же используют специальные химические средства для отбеливания.
А вот с каплями жира на оконных рамах помогут справиться средства для мытья посуды или специальные средства для борьбы с жиром на кухонных поверхностях. Специалисты также используют специальный нож, который срезает загрязнения со стекла. Однако использовать его надо очень аккуратно, поскольку внутри находится острое лезвие бритвы. Похожие инструменты иногда попадаются в строительных магазинах.
Среди типичных ошибок, которые люди совершают во время мытья окон, специалист Анна из SmileCleaning отмечает несоблюдение техники безопасности и использование моющих средств, с действием которых люди не знакомы.
“Хвойные деревья вырабатывают особый клей, который оседает на стеклах, и очень часто люди пытаются сами очистить его со своих окон. В этом случае не стоит использовать самостоятельно специальные ножи для очистки грязи с окон. При неправильном использовании можно повредить поверхность окна”, — предостерегает Анна.
Этапы мытья окон
- Начинать мытье окон надо с наружной стороны. Если у вас есть застекленная лоджия или балкон, начните с наружных окон.
- Смочите окна мыльным раствором воды, используя тряпку, губку или специальную щетку.
- Удалите остатки воды с окна специальной шваброй с резиновой насадкой и протрите стекло насухо сухой тряпкой (без ворса) или газетой. Вытирать окно лучше движениями сверху вниз, затем нижний край пройти по горизонтали.
- Оконные проемы можно прочистить губкой, тряпкой и специальными щетками. Поможет также и пылесос.
- Для удаления жирных и клейких капель со стекла используйте средства для удаления жира или специальный нож (осторожно).
- Протрите рамы, откосы и подоконники тряпкой с чистящим средством.