Чтобы не было разводов. Специалисты показали, как и чем правильно мыть окна

Весна — это традиционное время генеральной уборки, которая включает и мытье окон. За зиму на стеклах остаются следы от осадков, пыли, птичьих “сюрпризов” или, например, клейкой пыльцы с деревьев. Да и с внутренней стороны не обходится без загрязнений. К примеру, кухонные окна зачастую страдают от капель жира. А об отпечатках детских пальчиков на стеклах знает любая мама.

С наступлением солнечных дней все это становится особенно заметным. Хочется смыть всю зимнюю грязь и смотреть на мир сквозь до блеска намытые стекла. Но добиться эффекта идеальной прозрачности получается не всегда. Порой подводят то ли неправильно выбранные средства и приспособления для мытья, то ли нарушения технологии уборки, а то бывает и просто не та погода за этими самыми окнами.

Специалисты по уборке из компании SmileCleaning имеют большой опыт работы и профессионально справляются с мытьем окон. Тем не менее таких уж больших хитростей в этом деле нет. Зная несколько нетривиальных тонкостей, любой сможет вернуть окнам идеальную чистоту.

Когда лучше мыть окна

Обычно нестерпимое желание помыть окна возникает с первыми лучами весеннего солнца. Но специалисты скажут, что как раз в солнечную погоду не получится добиться нужного результата.

“Окна лучше мыть в хорошую погоду, когда не идет снег или дождь. Но и под прямыми солнечными лучами мыть окна тоже не стоит. Так как чистящее средство под их влиянием быстро высыхает. Особенно те средства, в состав которых входит спирт. В результате средство не успевает сработать и помочь в очистке загрязнений”, — рассказывает специалист по уборке Анна Воинова.

Она отмечает, что солнечные лучи слепят и не дают рассмотреть грязь на окнах. Приходится все время щуриться, из-за чего можно легко потерять равновесие и вывалиться из окна.

“Слепящие солнце и небесная синь ухудшают обзор, остается много разводов. Каждый раз, когда натираете окно, нужно периодически осматривать его со всех сторон”, — объясняет Анна.