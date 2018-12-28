Семья осталась без квартиры из-за взятого в кредит телефона

Кредит был взят Фарбей в 2006 году, сумма займа составила 3,1 тысячи гривен (на тот момент — около 213 евро — прим. редакции). По словам женщины, ее попросил оформить кредит знакомый, который должен был выплачивать деньги банку самостоятельно. “Тогда я ему поверила. Выплачивает ли он кредит, не проверяла. Это было моей ошибкой”, — говорит Фарбей.

Впоследствии выяснилось, что знакомый не внес ни одного платежа по кредиту. Фарбей тоже не интересовалась, как идет обслуживание займа. В результате банк подал на нее в суд как на злостную неплательщицу. Задолженность к тому моменту приблизилась к 40 тысячам гривен (около 1257 тыс евро).

О ситуации женщина узнала, когда ей поступил звонок от сотрудницы службы взыскания, которая попросила женщину предоставить банковские реквизиты, чтобы перечислить деньги от уже реализованной квартиры.

“Я решила, что это какая-то ошибка. А когда лично приехала в исполнительную службу, там сказали, что мою квартиру продали за долги перед банком”, — сказала Фарбей.

Как выяснилось, суд прошел еще в 2014 году. Ольга Фарбей настаивает на том, что за все годы, прошедшие с момента оформления кредита, ей ни разу не позвонили сотрудники банка. Повестки в суд отправлялись по адресу прописки женщины, где никто не живет.

“Все это происходило без моего ведома и без ведома мужа. В исполнительной службе признают, что письма, которые они мне отправляли, возвращались. Но это, оказывается, не имело для них значения”, — пожаловалась Ольга.