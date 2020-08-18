ФОТО и ВИДЕО | В Китае жилой дом оказался внутри шоссе — хозяйка отказалась переезжать!
Необходимость построить шоссе в определенном месте, порой, приводит к другой необходимости — снести или передвинуть то, что располагается на том самом месте, по которому должна пройти дорога. Но иногда случаются и непредвиденные трудности: например, в китайском городе Гуанчжоу хозяйка дома отказалась продавать свой участок земли городским властям, и ее дом оказался зажат посреди четырехполосного шоссе.
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