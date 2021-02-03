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ВИДЕО | Маклер показал "худшую в мире" квартиру
Аренда квартир: за последний год власти недосчитались налогов на 24 млн евро
ВАЖНО | Как изменились отношения между собственником жилья и квартирантом? Поясняет адвокат
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ФОТО | Дом Мэтта Дэймона на берегу Тихого океана продается за 21 млн долларов
ФОТО | Postimaja и Coca-Cola Plaza изменятся до неузнаваемости. Это обойдется в 20 млн евро
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ФОТО | Мультимиллионер снесет резиденцию президента Леннарта Мери. Какой она была раньше?
Не заказанная вовремя уборка снега впоследствии может дорого обойтись
Только заберите: в Испании распродают дома со скидками более 70 процентов — стоит ли их покупать?
Арендная плата и цены на жилье: Эстония побила все рекорды в Европе
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ПОДБОРКА | Роскошные и (не)дорогие: мызы, которые недавно выставлялись на продажу в Эстонии
Кризис миновал? Cпада цен на недвижимость ожидать не стоит
Небывалые трудности Старого города и сложные маневры торговых центров: победители и проигравшие на рынке недвижимости в 2020 году
Покупка жилья: как выбирает место проживания молодежь в Эстонии, Латвии и Литве?
Шесть причин, благодаря которым рынок недвижимости установил ряд рекордов вопреки кризису
Осторожно! На эстонском портале недвижимости под видом маклеров скрываются мошенники
Неожиданно! ТОП-10 объектов недвижимости, которые были наиболее популярны в 2020 году
Как такое возможно?! Квартиры в Таллинне стоят дороже, чем когда-либо ранее
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На юге Италии распродают дома по цене чашки кофе. В чем подвох?
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ФОТО | Самая ожидаемая новостройка Таллинна достигла своей максимальной высоты. В ней продано уже 70% квартир
Кто возместит ущерб соседу, если у заливших его жильцов нет страхования жилья?
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Самая стильная однушка в Таллинне? Эстонская модель выставила на продажу свою квартиру
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ФОТО | Эстонские инвесторы приобрели уникальный pop-up городок в Старом порту Таллинна
там можно жить!
ФОТО | На пустыре в центре Таллинна хотят построить 30-этажный небоскреб
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ФОТО | Квартира с роскошным видом в курортном городке вошла в ТОП-3 сделок по недвижимости, сместив Пярну
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Опрос: молодые люди готовы тратить на возврат жилищного кредита 300 евро в месяц
Старушка из Пярну провернула отличную сделку по недвижимости: заработала 123 000 евро, сохранив квартиру
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Средняя стоимость квартир в Таллинне в декабре поднялась до рекордного уровня
ФОТО | В Мадриде выставили на продажу “самую страшную в мире квартиру”
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Во время пандемии наступило золотое время для арендаторов недвижимости
БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Жилищные кредиты в 2020 году: кто, что и за сколько покупал?
В Ласнамяэ открылась новая улица. Там строится уникальный жилой район
Швеция задумала переделать магазины в жилье. Почему и зачем?
ФОТО | Питер Пэн и педофилия: скандально известное поместье Майкла Джексона продано за 22 млн долларов
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ФОТО | В Пирита продается роскошный особняк с хамамом. Его владелец когда-то зарабатывал больше всех в Эстонии
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Чем обернется для съемщика изменение законодательства в отношении договора аренды? Отвечает юрист
Это не прописка! Ответы на вопросы, права и обязанности в связи с регистрацией места жительства
На рынке аренды грядут глобальные перемены. Новый закон усложнит арендаторам жизнь?
Рийгикогу принял закон, регулирующий договоры об аренде. Арендаторов и арендодателей ждут изменения
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АНАЛИЗ | Вопреки коронакризису в Эстонии и Литве цены на жилье в 2020 году выросли, в Латвии — снизились
Вторую волну коронавируса столичный рынок квартир выдерживает лучше
Остаток жилья в новостройках неуклонно снижается и достиг уровня трехлетней давности
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