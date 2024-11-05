Эксперт по недвижимости: в октябре была преодолена планка в тысячу сделок

„Более тысячи сделок — эта цифра не может не радовать, хотя до тех показателей, что были в хорошие времена, нам все еще не хватает двести-триста сделок в месяц“, — сказал Мартин Вахтер, который считает быстро снижавшуюся ставку Euribor важнейшим фактором роста. „Во-первых, при более низкой процентной ставке, ниже и порог входа, и конкретный платеж по кредиту, но не менее важно и возрождение веры людей в то, что кредитные деньги снова стали для них доступными“, – добавил руководитель 1Partner, отметив, что рост активности в заключении сделок стал заметен – когда в первом полугодии в Таллинне в течение рабочего дня совершалось в среднем около 35 сделок с недвижимостью, в третьем квартале более 40 сделок, а в октябре уже более 45 сделок в день.

Средняя цена квадратного метра квартир в октябре составила 2968 евро/м2, что практически не отличается от средней цены в сентябре 2930 евро/м2. „Цены на входящие в строительстве понемногу растут, но говорить о повышении цен продажи пока рано, поскольку соотношение спроса и предложения на рынке все еще слишком сильно склоняется в пользу последнего. Небольшое колебание средней цены в разные месяцы скорее зависит от того, каких сделок совершаться больше – с более дорогими квартирами в новостройках или с более дешевыми квартирами на вторичном рынке“, – прокомментировал Вахтер и отметил, что средняя медианная цена квартир в Таллинне осталась практически такой же, как и месяцем ранее – 2742 евро/м2 в октябре и 2766 евро/м2 в сентябре.

В октябре в Таллинне было заключено 1063 сделки купли-продажи недвижимости (в сентябре – 906), а в октябре прошлого года – 852. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила около 200 миллионов евро, что почти на 10% больше, чем в прошлом месяце (около 182 миллионов), и примерно на 43% больше, чем в октябре прошлого года.

В октябре в Таллинне были проданы 35 предназначенных под жилую застройку земельных участков с постройками, то есть на два больше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой из этих участков стоил 10 248 000 евро, а самый дешевый – 77 515 евро. Земельных участков с целевым назначением „жилая земля“ было продано девять, что на 2 меньше, чем в сентябре, самый дешевый участок стоил 15 270 евро, а самый дорогой - 335 000 евро.