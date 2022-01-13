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В рамках проекта Спасательного департамента 753 дома по всей Эстонии стали более безопасными
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Налоговая объясняет: как правильно платить налоги с арендной платы за квартиру?
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Появилась возможность купить квартиру на Средиземном море с огромной скидкой
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Что ждет Горхолл? Девелоперы заинтересованы в лакомых участках недвижимости вокруг здания
Прибрежные земельные участки аномально узкие и длинные. Причина достаточно проста
Большие перемены: почему в маленьких городах цены на недвижимость растут в несколько раз быстрее, чем в Таллинне?
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Проекты застройки в Пыхья-Таллинне вызвали резкий скачок цен
Рост цен на недвижимость наконец-то остановился. При чем тут электроэнергия?
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"Бум и ралли": большой обзор жилищных кредитов 2021 года
ФОТО | В Ласнамяэ заложен краеугольный камень второго здания "Близнецов Тяхесаю"
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Строительные компании рассказали, почему не стоит ожидать падения цен на недвижимость
Крупнейшая сделка на рынке недвижимости стран Балтии в конце 2021 года: проданы три объекта в Таллинне и его окрестностях
ФОТО | Дом с зеркальным фасадом на краю вулкана
Архитектор предсказал появление городов-обсерваторов
Банк: средняя сумма по жилищным кредитам установила в декабре новый рекорд
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В каких случаях можно вернуть квартиру продавцу после покупки
Рынок коммерческой недвижимости не восстановится раньше 2023 года
Аналитик рассказал, ожидается ли падение цен на недвижимость
Представителям самых распространенных профессий о жилищном кредите не приходится и мечтать. Банк: это не так
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Обзор рынка недвижимости 2021 года: по количеству сделок побит рекорд 15-летней давности
ФОТО | Домики для викингов — и всех остальных. Пять необычных коттеджей на берегу Северного моря
Элитная жизнь: про самые дорогие дома, квартиры, автомобили и яхты от Эстонии до Украины
Итальянский город предложит жилье в аренду за один евро в месяц
Мертвые души и прописка: в новой квартире одинокая пенсионерка осталась без пособия
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Экономист: признаков "пузыря" на рынке недвижимости нет, но доступность жилья ухудшилась
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ТОП за 2021 год | Разница в цене между самой дешевой и самой дорогой квартирой в Эстонии превысила миллион евро
(1)
Побывай в любимом фильме: 5 домов из кино, которые может арендовать каждый
Игры и безграничная фантазия детей привели к особенно необычным случаям домашнего ущерба
ТАБЛИЦА | В Харьюмаа есть спрос на любые квартиры, несмотря на их расположение и качество. Отсюда и рост цен
ФОТО | В Пирита построят фешенебельный дом с люксовыми квартирами
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ФОТО | От поля для гольфа до фермы с альпаками: мультимиллионер и сооснователь Bolt приобрел роскошный хутор в Пярнумаа
(3)
В ходе земельной реформы государство планирует снести 400 строений. На это уйдет 3 млн евро
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ФОТО | На лакомом участке земли у Горхолла планируется построить роскошный отель
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ФОТО | ТОП-5 самых дорогих квартир Москвы: лидирует пентхаус за 37 млн евро
Пенсионные фонды LHV инвестируют в проект по развитию недвижимости компании Liven
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В этом году на покупку и строительство энергоэффективных домов выдано кредитов на 210 млн евро
Печальный прогноз: жилищные кредиты скоро подорожают
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Банк Эстонии готов ужесточить условия предоставления жилищных кредитов
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В Ляэне-Вирумаа житель многоквартирного дома поджег в квартире фейерверк и устроил пожар
Цены на квартиры выросли на 16%, а на дома — почти на 20%
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Активность на рынке недвижимости в ноябре стала рекордной за 14 лет
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