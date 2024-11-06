ВИДЕО | Конфликт между квартирным товариществом и жильцом стал контентом для TikTok

„Все началось около пяти лет назад. Квартира Диттмер находится на первом этаже, а под ней установлен тепловой насос. Она жаловалась на шум и гул. В то время она состояла в правлении. Кто только не проверял, результат был один – в квартире тихо. Мы даже пытались помочь: провели соответствующие работы, в частности, произвели замену трубок. Неделю все было хорошо, потом возобновились жалобы. Год мы пытались с ней договориться о проведении экспертизы уровня шума, и в конце концов Департамент здоровья все же провел экспертизу. Однако Диттмер написала жалобу в департамент, заявив, что результаты подделаны“, – сказала в передаче „Зеркало“ член правления Кари, 17 Ирина Носко.

„Экспертиза показала, что уровень шума намного ниже допустимого порога. Другими словами, все в порядке“, – уточнил член правления Кари, 17 Всеволод Синьков.

По словам Носко, Диттмер без разрешения выкладывает неправдивые видео с членами товарищества на свою страницу в TikTok.

„Мне не нравится, что она снимает меня на камеру, а потом выставляет это в TikTok с нарезкой. В видео содержатся ложные сведения как обо мне, так и о других членах правления. Просто поливает нас грязью. Мы писали жалобы в TikTok, но там нам отвечали, что нарушений нет. Но это же клевета. – сказала Носко. – Она даже писала на меня заявления в полицию. Полиция больше не реагирует, и я боюсь выходить из квартиры. Она подала заявление в криминальную полицию, обвинив меня в угрозах убийства, но дело не возбудили. Писала заявление на моего мужа по тому же обвинению, а также на моего несовершеннолетнего сына. У нее везде стоят видеокамеры, и она провоцирует людей. Поступает по 15 писем в день с угрозами“.

В свою очередь, у Диттмер накопилось много претензий к товариществу. Среди них вышеупомянутые гул и вибрации от насоса в подвале, попытка отравления газом через вентиляционное отверстие и многое другое. Блогер также уверена, что все работы в доме выполняются некачественно и по завышенной цене.