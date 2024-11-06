ВИДЕО | Конфликт между квартирным товариществом и жильцом стал контентом для TikTok(2)
На улице Кари в районе Пыхья-Таллинна разгорелся конфликт между правлением квартирного товарищества дома и его жительницей, блогером Юлией Диттмер. Среди прочего в главных ролях ее контента в TikTok – члены правления товарищества, передает программа „Зеркало“ на ETV+.
„Все началось около пяти лет назад. Квартира Диттмер находится на первом этаже, а под ней установлен тепловой насос. Она жаловалась на шум и гул. В то время она состояла в правлении. Кто только не проверял, результат был один – в квартире тихо. Мы даже пытались помочь: провели соответствующие работы, в частности, произвели замену трубок. Неделю все было хорошо, потом возобновились жалобы. Год мы пытались с ней договориться о проведении экспертизы уровня шума, и в конце концов Департамент здоровья все же провел экспертизу. Однако Диттмер написала жалобу в департамент, заявив, что результаты подделаны“, – сказала в передаче „Зеркало“ член правления Кари, 17 Ирина Носко.
„Экспертиза показала, что уровень шума намного ниже допустимого порога. Другими словами, все в порядке“, – уточнил член правления Кари, 17 Всеволод Синьков.
По словам Носко, Диттмер без разрешения выкладывает неправдивые видео с членами товарищества на свою страницу в TikTok.
„Мне не нравится, что она снимает меня на камеру, а потом выставляет это в TikTok с нарезкой. В видео содержатся ложные сведения как обо мне, так и о других членах правления. Просто поливает нас грязью. Мы писали жалобы в TikTok, но там нам отвечали, что нарушений нет. Но это же клевета. – сказала Носко. – Она даже писала на меня заявления в полицию. Полиция больше не реагирует, и я боюсь выходить из квартиры. Она подала заявление в криминальную полицию, обвинив меня в угрозах убийства, но дело не возбудили. Писала заявление на моего мужа по тому же обвинению, а также на моего несовершеннолетнего сына. У нее везде стоят видеокамеры, и она провоцирует людей. Поступает по 15 писем в день с угрозами“.
В свою очередь, у Диттмер накопилось много претензий к товариществу. Среди них вышеупомянутые гул и вибрации от насоса в подвале, попытка отравления газом через вентиляционное отверстие и многое другое. Блогер также уверена, что все работы в доме выполняются некачественно и по завышенной цене.
Диттмер утверждает, что именно претензии к товариществу побудили ее стать блогером, и она настаивает на полной ревизии дома.
„Это группировка. Самая настоящая. Я уже обратилась к юристу и рассказала ему, что на самом деле происходит в этом доме, какая здесь процветает ложь. И я вам скажу, что это коррупционная мафия. И он мне посоветовал обратиться в Департамент полиции безопасности (КаПо). Я до сих пор этого не сделала только потому, что ищу свидетелей. Как только найду, обязательно туда обращусь“, – заявила блогер Юлия Диттмер.
„Мне многократно угрожали, хамили, унижали. Люди плевались мне в лицо. Одна женщина назвала меня зверем, другая назвала опасным зверем. Вы понимаете, что здесь происходит? Это самая натуральная мафия!“ – подчеркнула она.
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