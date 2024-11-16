ВИДЕО | Житель многоквартирного дома три года не может связаться с квартирным товариществом

По словам Сергея, в доме необходимо произвести много работ. Но больше всего Сергея беспокоит вопрос о легитимности правления КТ, которое было избрано два года назад и срок его полномочий истек.

В случае с Сергеем правление квартирного товарищества перенаправило все вопросы управляющей фирме.

Как объяснил управляющий Ахти Курм, безусловно, ситуация не настолько критична и собрания проводятся не каждый год. „В прошлом году, например, действительно его не было. Так что частичная правда. Но утверждать, что здесь постоянно ничего не происходит, нет – идет непрерывный процесс, требующий постоянных действий. Правление было избрано в позапрошлом году, и срок полномочий правления составляет два года. Таким образом, новые выборы правления состоятся в этом году. Так что правление есть и осуществляет свои функции“.

„Мы всегда отвечаем на все сообщения, которые получаем. Если кто-то хочет поговорить, мы готовы. Но некоторые люди любят ходить за спиной и сплетничать, нагнетая обстановку. Это ненормально“, – отметил Ахти Курм, добавив, что он занимается этим домом 13 лет, и правление его работой удовлетворено.

Всегда найдутся люди, которые видят стакан наполовину пустым, и те, кто видят его наполовину полным. Действительно, состояние этого дома на улице Вильде далеко от идеала – из крупных работ, которые необходимы – это, например балконы, которые осыпаются, и скорее всего требуют замены. Однако Сергей, как относительно новый житель этого дома, не видел, какие работы здесь уже были проведены в предыдущие годы. Да и все прекрасно понимают, что невозможно сделать все и сразу.

Тем не менее, на следующем собрании Сергей может выдвинуть свою кандидатуру для участия в управлении домом. И в случае избрания приступить к обустройству дома по своему усмотрению.

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