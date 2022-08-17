Могу ли я отключить электричество в сданной квартире, если съемщик не платит за аренду?
Читатель Maaleht: Я предприниматель — физическое лицо. Принадлежащую мне квартиру я сдал в аренду. В договоре был следующий пункт: с окончанием договора аренды заканчивается договор купли-продажи электроэнергии. Срок договор об аренде истек, однако съемщик не намерен ни квартиру освобождать, ни аренду за нее платить.
Поскольку договор купли-продажи электроэнергии заключен на мое имя, могу ли я обратиться в компанию Eesti Energia и попросить отключить электричество? Опасаюсь, что съемщик может пожаловаться, ссылаясь, например, на то, что продукты в холодильнике испортятся. Каково мнение юриста? Закон о вещном праве предоставляет съемщикам немало прав. А какие права имеет собственник квартиры, если съемщик не оплачивает аренду, электричество, и съезжать не собирается? Как избавиться от такого съемщика?