Могу ли я отключить электричество в сданной квартире, если съемщик не платит за аренду?

Поскольку договор купли-продажи электроэнергии заключен на мое имя, могу ли я обратиться в компанию Eesti Energia и попросить отключить электричество? Опасаюсь, что съемщик может пожаловаться, ссылаясь, например, на то, что продукты в холодильнике испортятся. Каково мнение юриста? Закон о вещном праве предоставляет съемщикам немало прав. А какие права имеет собственник квартиры, если съемщик не оплачивает аренду, электричество, и съезжать не собирается? Как избавиться от такого съемщика?