Недвижимость
17.08.2022, 08:00

Могу ли я отключить электричество в сданной квартире, если съемщик не платит за аренду?

 
Priidu Pärna
notar, Eesti Omanike Keskliidu esimees
Что делать, если съемщик не платит за электричество?
Что делать, если съемщик не платит за электричество?
ФОТО: Shutterstock

Читатель Maaleht: Я предприниматель — физическое лицо. Принадлежащую мне квартиру я сдал в аренду. В договоре был следующий пункт: с окончанием договора аренды заканчивается договор купли-продажи электроэнергии. Срок договор об аренде истек, однако съемщик не намерен ни квартиру освобождать, ни аренду за нее платить.

Поскольку договор купли-продажи электроэнергии заключен на мое имя, могу ли я обратиться в компанию Eesti Energia и попросить отключить электричество? Опасаюсь, что съемщик может пожаловаться, ссылаясь, например, на то, что продукты в холодильнике испортятся. Каково мнение юриста? Закон о вещном праве предоставляет съемщикам немало прав. А какие права имеет собственник квартиры, если съемщик не оплачивает аренду, электричество, и съезжать не собирается? Как избавиться от такого съемщика?

Отвечает нотариус, председатель Центрального союза собственников Эстонии Пийду Пярна

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