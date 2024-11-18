ЭКСПЕРТ | Три причины, по которым сектор недвижимости останется на плаву

В качестве первой причины Сударинен приводит снижение ставки Euribor. „Если в самый пиковый период шестимесячный Euribor достигал показателя в 4,1 %, то на сегодняшний день он понизился до 2,8%, и тенденция снижения продолжается. Это способствует сокращению ежемесячных платежей по кредитам, что является прямым стимулом для активизации рынка недвижимости“, – пояснила Сударинен.

В качестве второй причины она отмечает замедление процесса роста цен. „Государство до сих пор прилагает невероятные усилия к тому, чтобы налоги и цены на регулируемые государством услуги продолжали повышаться, однако продолжительный экономический спад все же оставил свой след. Следствием этого стала вынужденная мера торговых предприятий, состоявшая в уменьшении своей маржи, чтобы иметь хоть какой-то оборот, и последовавший за этим рост зарплат позволяет людям по-прежнему справляться с задачами повседневной жизни. Важным показателем является также и то, что несмотря на трудные времена не наблюдается значительный рост количества принудительных продаж“, – сказала Сударинен.

Третьей причиной, по мнению Сударинен, является психология человека. „Человек обладает фантастической способностью к адаптации. Люди уже свыклись с войной, с новыми налогами, вспышками заболеваний… Теперь же, после двухлетнего застоя на рынке недвижимости люди устали от ожиданий: ведь жить нужно сегодня, и когда возникла возможность для приобретения нового жилья, то платежеспособные покупатели начали действовать. Дети растут, образуются новые семьи, потребность в смене места жительства возникает у многих, и люди более не желают откладывать ее на еще более отдаленное будущее“, – добавила Сударинен.