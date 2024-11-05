ФОТО | Рядом с музеем Kumu планируют построить новые жилые дома

В рамках планировки будут определены семь земельных участков: два длястроительства общественных зданий, один – для жилого дома с коммерческими помещениями, один – для общественных пространств и три – для транспортной инфраструктуры. План предусматривает разрешение на строительство зданий высотой от трех до четырех этажей. Также в документе отражены решения по озеленению, благоустройству, подъездным путям, парковке и инженерным сетям, что обеспечит жителям района комфортную городскую с хорошим транспортным соединением.

Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус отметила, что участок удобно расположен для размещения необходимых горожанам услуг. „Участки на улице Валге находятся на границе центра города и района Ласнамяэ, с хорошей транспортной доступностью. Это отличное место для развития, в том числе, услуг для пожилых людей – сферы, которой Таллинн уделяет все больше внимания. При проектировании центров таких услуг, как поддерживаемое проживание или дневной уход, важно окружить их благоустроенной и зеленой городской средой. Это улучшает повседневную жизнь пожилых людей, побуждая их выходить на улицу, двигаться и общаться“, – пояснила Липпус.

Участки на улице Валге будут использоваться для различных целей, и создание дома престарелых или центра дневного ухода позволит снизить нагрузку на социальные службы города, обеспечивая пожилых людей и их семьи необходимыми услугами в непосредственной близости от дома.

Вице-мэр по социальным вопросам Карл Сандер Казе отметил, что город постепенно формирует равномерную систему доступа к социальным услугам. „Участок на границе районов Кесклинн и Ласнамяэ может стать местом для оказания социальной помощи людям с нарушениями памяти или способствовать сокращению очередей на услугу дневного и недельного ухода в столице. Окончательное решение зависит от бюджетных возможностей и обсуждения с местными жителями, так как при разработке детальнойпланировке важно учитывать их интересы и потребности“, – подчеркнул Казе.