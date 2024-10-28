Кто должен страховать арендуемое жилье – арендодатель или арендатор?

Перед тем как сдать жилое помещение в аренду, собственнику необходимо уведомить страховщика о своих намерениях. Хотя риски на арендуемом объекте несколько отличаются от тех, что связаны с собственным имуществом, страховщик утверждает, что не стоит беспокоиться о значительном увеличении страховых взносов. Если в страховом договоре не указано, что квартира используется как арендуемое помещение, и что защита также охватывает преднамеренно причиненный ущерб, страховая компания может отказать в выплате, если ущерб был нанесен арендатором.

„Кроме того, собственник может застраховать себя от потери арендного дохода. Необходимость в этой страховой защите возникает при значительных убытках, которые нарушают повседневную жизнь настолько, что арендатор не может жить в арендуемом помещении во время ремонта и, соответственно, не может оплачивать аренду. Такие ситуации могут возникнуть, например, в случае серьезных повреждений ванной или кухни“, – объяснила Гилден.

По словам страховщика, собственник может застраховать не только саму недвижимость, но и внутреннюю отделку, встроенную кухонную мебель, сантехнику, ковры, бытовую технику и другие предметы, используемые в квартире.

Напротив, многие из нас слышали от знакомых или в СМИ истории об арендаторах, которые никогда не убирались в арендуемом жилье, а в худших случаях разводили костры на балконе, разрешали своим питомцам использовать одну из комнат как туалет или вообще разрушали квартиру. Бывали случаи, когда арендатор оставлял воду в ванной включенной, что приводило к повреждению квартиры нижнего соседа. А что произойдет, если в квартиру проникнут грабители и украдут технику и другие ценные вещи?“Лучшую страховую защиту обеспечивает сочетание страховых полисов, заключенных арендодателем и арендатором, что означает, что обе стороны должны быть застрахованы и у каждой из которых ответственность и потребность в страховании“, - говорит Дагмар Гилден , менеджер по страхованию жилья в Seesam .

Как отмечает Гилден, недобросовестные арендаторы могли потушить сигарету на подоконнике, в результате чего образовалась дыра, сломали мебель или на протяжении всего срока аренды не прибирались, что делает использование обычных чистящих средств недостаточным.

„К счастью, большинство арендаторов воспринимают арендованное жилье как свой дом, и мы чаще всего сталкиваемся с теми же проблемами, что и в любом другом жилище. Наиболее распространенными являются, безусловно, повреждения от воды, вызванные оставленным открытым краном или протекающим соединением стиральной машины. В ущербе также виновны пожары, которые начинаются из-за оставленных без присмотра свечей и неосторожного курения. Среди распространенных убытков также повреждения мебели и бытовой техники, а также неприятности, которые доставляют грабители, никогда не уходящие с пустыми руками“, - отметила Гилден, говоря о проблемах, связанных с арендой квартир.

Арендаторы должны застраховать свое личное имущество

Хотя арендаторы не обязаны страховать квартиру, им все же стоит позаботиться о страховании своих личных вещей, таких как мебель, техника и другие предметы, которые они привносят в жилье. Личные вещи арендатора не защищены страховкой собственника квартиры. Страховка собственника, например, покрывает восстановление квартиры в случае пожара или кражи, однако не защищает личное имущество арендатора.

„В связи с оценкой имущества мы настоятельно советуем как собственникам, так и арендаторам не занижать ценность своих вещей. При возмещении убытков мы часто сталкиваемся с тем, что люди учитывают только крупные предметы, такие как телевизоры и холодильники, забывая о таких вещах, как одежда, кухонные принадлежности и книги. При пожаре все эти вещи придется заменять, и общая стоимость даже мелких предметов может составить довольно большую сумму, которая существенно ударит по кошельку. Особое внимание стоит уделить произведениям искусства, антиквариату, редким коллекциям и драгоценным камням“, - подчеркнула Гилден, давая советы по оценке стоимости имущества.

Помимо страхования личного имущества, арендаторам будет полезно иметь и страхование ответственности. Оно защитит арендатора от ущерба, который может возникнуть у соседей или в других квартирах из-за его действий. Например, забытый открытый кран может привести к затоплению соседей и испортить дорогостоящую мебель.

В итоге, страхование арендного жилья должно быть выгодно обеим сторонам, так как это обеспечивает защиту и способствует спокойному процессу аренды, предотвращая крупные дополнительные расходы в случае непредвиденных обстоятельств.

Напоминание для арендодателя Сообщите страховщику о сдаче в аренду

Защитите себя с помощью дополнительной страховки от потери арендного дохода

Учитывайте естественный износ: повседневное использование – это нормально и не покрывается страховкой

Напоминание для арендатора Защитите свое личное имущество, оформив отдельную страховку для техники, мебели и других предметов

Оформите страхование ответственности, чтобы защититься от неожиданных происшествий, таких как затопление или пожар, которые могут повредить как вашу квартиру, так и соседние

Точно оцените стоимость вашего имущества. Не забывайте учитывать и мелкие вещи, такие как одежда, кухонные принадлежности и книги