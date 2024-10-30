Городской архитектор Таллинна о краткосрочной аренде: „Это чистый кошмар“

„Это чистый кошмар“, – заявил он, выразив надежду, что вскоре изменение законодательства на государственном уровне позволит городу ограничивать число квартир для краткосрочной аренды.

Полмиллиона через десять лет

Выступая на конференции ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) по сохранению культурного наследия в условиях зеленого перехода, Мянд отметил, что у Таллинна есть хорошие возможности, чтобы сохранить и приспособить старинные здания к современной экономике. „Главное – это люди, должны быть те, кто пользуется старинными зданиями. Хорошо быть городским архитектором в городе с такими цифрами, как у Таллинна“, – отметил Мянд.

Цифры хороши, но есть проблемы

Среди ключевых проблем с сохранением исторического наследия Мянд назвал отток населения из Старого города. По его данным, сейчас в нем осталось около 3000 жителей, ровно столько же, сколько оставалось после разрушительной Северной войны триста лет назад. При этом число туристов в пересчете на душу населения в Старом Таллинне больше, чем в Венеции. Одновременно нетуристическая инфраструктура в районе деградировала – например, в Старом городе не осталось ни одного детского сада.

Эстонское государство стремится извлечь максимальную выгоду из освобождающихся зданий министерств и ведомств, что не соответствует интересам Таллинна, сказал он. По его словам, это мешает найти место в том числе для школ и детских садов.

Городской архитектор отметил, что мэрия предлагала правительству передать под детсад здание Музея природы, который в обозримом будущем должен переехать в новые корпуса в районе Каларанна, но не нашла понимания.