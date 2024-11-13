1000 квартир, парк, и пляжный променад: в Таллинне строится новый мегарайон

На улице Мериметса будет построено пять жилых домов с 107 квартирами и шестью коммерческими помещениями. Руководитель проекта Hipodroom от Mapri Ehitus Сильвер Сейн делится ходом работ. Он рассказывает, что при раскопке подземной парковки строители занимаются откачкой грунтовых вод в специально созданный бассейн. „Когда нулевой цикл работ будет завершен, на площадку выйдут бетонщики и начнут устанавливать ростверк, верхнюю часть свайного фундамента. Также будут установлены стенки ограждения со стороны Палдиского шоссе“. Он обещает, что дома станут видны прохожим в феврале-марте. Руководитель проекта доволен подрядчиками, а работы идут по графику.

Руководитель Reterra Рейго Рандметс считает, что проект Hipodroom — один из самых масштабных в Таллинне за последние годы. „Начатое этой осенью строительство — первый шаг в преобразовании этой территории. Всего здесь будет построено около тысячи квартир — это население целого небольшого города. Генподрядчик — наш давний партнер Mapri Ehitus, поэтому между проектными командами сложилась отличная синергия.“

Генеральный директор Mapri Ehitus Тармо Роос отмечает, что начало строительства первых зданий имеет для компании символическое значение. „Мы привносим сюда весь наш опыт предыдущих жилых проектов, чтобы удерживать высокий уровень. Это будет большой и крутой квартал — можно даже сказать, целый район. У застройщика грандиозные планы, и работы хватит на годы. В недвижимости главное — это местоположение, а рядом с кварталом Hipodroom находится море и спортивные объекты, до центра города можно дойти пешком. Ты не зажат на полуострове за городом, а находишься в самом центре, как в сериале „Дом в центре города,“ — отмечает Роос.