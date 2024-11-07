Хотите купить квартиру в Европе? Вот в каких странах вас ждут самые высокие и самые низкие расходы на недвижимость

В отчете рассматриваются ключевые элементы инвестиций в недвижимость в разных странах Европы, включая ставки налога на недвижимость, подоходный налог на аренду и брутто доходность от сдачи в аренду, и результаты исследования свидетельствуют о том, что Литва занимает первое место в списке лучших стран для инвестиций в недвижимость, пишет Delfi Dom&Sad со ссылкой на Euronews.

Лучшие места для инвестиций в недвижимость в Европе

Лучшим местом для инвестиций в недвижимость в Европе, согласно последним данным Global Property Guide, является наша соседка Литва, столица которой Вильнюс обещает среднюю арендную доходность в 5,65%.

Цены на аренду в стране высоки — согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), они выросли на более, чем 170% от уровня 2015 года. Подоходный налог на аренду составляет умеренные 15%, а иностранцы не имеют ограничений на покупку недвижимости.

По данным Евростата, во втором квартале 2024 года цены на недвижимость подскочили более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом, и эта тенденция, скорее всего, сохранится, обеспечивая хорошую рентабельность инвестиций.

Эстония занимает второе место по популярности среди инвесторов. Нерезидентам балтийской страны также разрешено покупать недвижимость в городах. Расходы на покупку недвижимости, включая налоги, считаются низкими - около 1,3% от стоимости объекта. При этом цены на аренду относительно высоки: годовая валовая доходность от аренды составляет около 4,5%, а подоходный налог на аренду - 20%.

Учитывая, что за за первые шесть месяцев 2024 года цены на недвижимость выросли на 6,7%, стоимость инвестиций может увеличиться еще больше.

Румыния занимает третье место в этом отчете, где преимуществами являются относительно дешевые дополнительные расходы на покупку, очень низкая средняя ставка налога на доход от аренды в размере 10% и относительно высокая валовая доходность от аренды в размере 6,46% в год.