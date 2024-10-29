Адвокат объясняет | Может ли член правления квартирного товарищества продать парковочное место?

К Delfi Ärileht обратился читатель, который заметил на портале недвижимости объявление о продаже квартиры, в котором указывается весьма странная деталь. Согласно информации в объявлении, к квартире относится не одно, а сразу два парковочных места. Одно из них имеет исключительный статус, так как собственник квартиры является членом квартирного товарищества и ему это положено по должности. При этом другим квартирам в том же многоквартирном доме принадлежит по одному парковочному месту.