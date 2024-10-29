Недвижимость
29.10.2024, 11:19

Адвокат объясняет | Может ли член правления квартирного товарищества продать парковочное место?

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Kortermaja parkla.
Kortermaja parkla.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

На порталах недвижимости есть несколько объявлений, когда квартиры продаются вместе парковочным местом, предназначенным для членов правления квартирного товарищества.

К Delfi Ärileht обратился читатель, который заметил на портале недвижимости объявление о продаже квартиры, в котором указывается весьма странная деталь. Согласно информации в объявлении, к квартире относится не одно, а сразу два парковочных места. Одно из них имеет исключительный статус, так как собственник квартиры является членом квартирного товарищества и ему это положено по должности. При этом другим квартирам в том же многоквартирном доме принадлежит по одному парковочному месту.

Законно ли это? Объясняет Анника Каск, юрист в сфере строительства и недвижимости адвокатской компании Sorainen.

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