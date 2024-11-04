ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Может ли Elektrilevi снимать мою недвижимость с дрона, не оповестив об этом?

„Возле моего дома, практически во дворе, летал дрон. Я пошел разобраться и обнаружил, что им управляет мужчина, приехавший на автомобиле Elektrilevi. Что мне делать в этой ситуации? Может быть, кто-то смотрит, что можно украсть c моего двора? Почему мне не сказали, что над моей землей будет летать дрон?“ — спрашивает читатель Maaleht.