Бронируя жилье на сайте Booking.com, жительница Сааремаа лишилась 800 евро

Как передает в понедельник Ляэнеская префектура, жительница острова Сааремаа сообщила полиции, что забронировала жилье через онлайн-платформу Booking.com , после чего 25 октября ей пришло сообщение о том, что для подтверждения бронирования она должна ввести данные банковской карты и денежную сумму.

Женщина последовала указаниям, после чего ей сказали, что сделка не прошла и ей придется использовать другую карту. Между тем жертва мошенников обнаружила, что сумма уже забронирована, но ей никто так и не ответил.