11.11.2024, 12:57
Бронируя жилье на сайте Booking.com, жительница Сааремаа лишилась 800 евро(5)
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Мошенники продолжают выманивать у жителей Эстонии деньги, в числе прочего, используя для этого онлайн-платформы бронирования жилья, пишет rus.err.ee.
Как передает в понедельник Ляэнеская префектура, жительница острова Сааремаа сообщила полиции, что забронировала жилье через онлайн-платформу Booking.com, после чего 25 октября ей пришло сообщение о том, что для подтверждения бронирования она должна ввести данные банковской карты и денежную сумму.
Женщина последовала указаниям, после чего ей сказали, что сделка не прошла и ей придется использовать другую карту. Между тем жертва мошенников обнаружила, что сумма уже забронирована, но ей никто так и не ответил.
Материальный ущерб составил 800 евро.