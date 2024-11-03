ФОТО | В Литве продан „сказочный“ домик: цена на аукционе выросла почти в два раза

В Литве на аукционе Имущественного банка был продан необычный объект, напоминающий сказочный домик. В аукционе приняли участие 7 человек. Этот объект в Варенском районе, деревне Глукас был продан почти за 43 000 евро. Деньги поступят в госбюджет, пишет Delfi Bizness.