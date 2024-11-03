ФОТО | В Литве продан „сказочный“ домик: цена на аукционе выросла почти в два раза
В Литве на аукционе Имущественного банка был продан необычный объект, напоминающий сказочный домик. В аукционе приняли участие 7 человек. Этот объект в Варенском районе, деревне Глукас был продан почти за 43 000 евро. Деньги поступят в госбюджет, пишет Delfi Bizness.
Стартовая цена объекта была чуть больше 27 000 евро.
Уникальный объект может стать уютной усадьбой, творческой мастерской или коммерческим домом отдыха.
Площадь постройки - 49 кв. м. Здание отличается уникальным дизайном и находится в сосновом бору. Вместе с постройкой продан участок 1,7 сотки.
Это здание было построено в 1940 г. В 600 м от постройки находятся озера Варенис и Глукас. Неподалеку проходит магистральная дорога A4 (Вильнюс-Варена-Гродно), поэтому сообщение с этим домиком удобное.