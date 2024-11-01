Эксперт по недвижимости: резко возрос спрос на парковочные места с возможностью зарядки

В поисковике Kinnisvara24 все более популярными становятся запросы „электромобиль“, „возможность зарядки электромобиля“ и „готовность к зарядке электромобиля“. „Если ранее важным конкурентным преимуществом при выборе недвижимости было наличие парковочного места, то сегодня к этому добавилась и возможность зарядки электромобилей“, - отметил исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.

В настоящее время на портале представлено 154 новых девелоперских проекта, из которых 26%, то есть 35 проектов, имеют возможность зарядки электромобилей или обеспечивают готовность к ее установке. На вторичном рынке возможность зарядки электромобилей указана лишь в 4% объявлений.

„Если с марта 2021 года обеспечение возможностей для зарядки на новых объектах стало обязательным, то для многоквартирных домов на вторичном рынке создание зарядных возможностей крайне затруднено, поскольку существующие электрические сети просто не рассчитаны на столь значительные дополнительные нагрузки“, - пояснил Уйбомяэ.

Возможность зарядки и готовность к установке зарядки – две разные вещи. В последнем случае собственник недвижимости должен дополнительно инвестировать порядка двух тысяч евро. При наличии готовности к установке зарядки собственник может приобрести зарядное устройство у застройщика или самостоятельно установить его на своем парковочном месте.

При отсутствии готовности к зарядке можно установить зарядное устройство со специальной системой автоматики, которая управляет нагрузкой на оборудование и предотвращает перегрузку главного предохранителя. Создание подобной возможности с нуля сегодня стоит 10 000 евро, и в спальных районах такой вариант исключен из-за парковок свободного пользования, где установить личное зарядное устройство просто невозможно. „Для владельцев квартир это, безусловно, одно из основных препятствий для покупки электромобиля, а для владельцев электромобилей – один из факторов, исключающих выбор определенной недвижимости“, - добавил Уйбомяэ.