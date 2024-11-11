Недвижимость
11.11.2024, 10:27

Шестимесячный Euribor упал до 2,822%

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу прошлой неделе опустилась ниже 2,9%, пишет rus.err.ee.

По положению на 8 ноября, она составляла 2,822% - это самый низкий показатель, начиная с 10 января 2023 года.

При этом на пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превышал 4%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года – почти 5,5%.

Согласно последним прогнозам эстонских экономических аналитиков, к концу этого года ставка Euribor может опуститься до 2,8%.

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