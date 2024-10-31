ФОТО | В Теллискиви построят офисное здание стоимостью 4,4 млн евро(1)
Компания Invego инвестирует 4,4 миллиона евро в строительство нового офисного здания на улице Теллискиви общей площадью полторы тысячи квадратных метров. Строительством будет заниматься компания 1Partner Ehitus, работы уже начались и, согласно планам, завершатся осенью 2025 года.
По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, район Теллискиви за последнее десятилетие стал одним из самых популярных районов Таллинна. „Несколько новых проектов развития жилой недвижимости в Теллискиви и его окрестностях внесли свою лепту в увеличение спроса на новые современные бизнес-помещения энергетического класса А в этом районе“, — сказал Вяхи, и добавил, что ещё до начала строительства в отношении более половины предназначенных для сдачи в аренду помещений уже заключены предварительные договоры.
По словам Вяхи, Теллискиви – место встречи исторического и современного городского ландшафта этого района. „Локация просто отличная, потому что, с одной стороны, совсем неподалеку находится Старый город Таллинна, а с другой – всего в нескольких минутах ходьбы расположены несколько быстро развивающихся районов, таких как Ноблесснер, Крулли и Вольта. Если добавить к этому хорошее сообщение, в частности, возможность воспользоваться различными видами общественного транспорта, то становится очевидно, что это одна из главных артерий города“, — сказал Вяхи.
Автором решения возводимого трехэтажного офисного здания является архитектурное бюро Kauss, а строительные работы осуществляет 1Partner Ehitus. „Мы выбрали строительную фирму, которая уже проделала очень хорошую работу в нескольких исторических районах, и с которой у нас уже есть очень хороший опыт сотрудничества“, – пояснил Кристьян-Тор Вяхи.
По словам Юллара Хинно, исполнительного директора 1Partner Ehitus, – это всегда хороший знак, когда старый клиент предлагает новый проект и становится, так сказать, постоянным клиентом. „Несколько лет назад в результате нашего сотрудничества с Invego был построен головной офис Invego в Ноблесснере, и нынешний договор подтверждает, что столь опытный и требовательный клиент в сфере недвижимости продолжает нам доверять“, – прокомментировал Хинно новый проект.