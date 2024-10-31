ФОТО | В Теллискиви построят офисное здание стоимостью 4,4 млн евро

По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, район Теллискиви за последнее десятилетие стал одним из самых популярных районов Таллинна. „Несколько новых проектов развития жилой недвижимости в Теллискиви и его окрестностях внесли свою лепту в увеличение спроса на новые современные бизнес-помещения энергетического класса А в этом районе“, — сказал Вяхи, и добавил, что ещё до начала строительства в отношении более половины предназначенных для сдачи в аренду помещений уже заключены предварительные договоры.

По словам Вяхи, Теллискиви – место встречи исторического и современного городского ландшафта этого района. „Локация просто отличная, потому что, с одной стороны, совсем неподалеку находится Старый город Таллинна, а с другой – всего в нескольких минутах ходьбы расположены несколько быстро развивающихся районов, таких как Ноблесснер, Крулли и Вольта. Если добавить к этому хорошее сообщение, в частности, возможность воспользоваться различными видами общественного транспорта, то становится очевидно, что это одна из главных артерий города“, — сказал Вяхи.

Автором решения возводимого трехэтажного офисного здания является архитектурное бюро Kauss, а строительные работы осуществляет 1Partner Ehitus. „Мы выбрали строительную фирму, которая уже проделала очень хорошую работу в нескольких исторических районах, и с которой у нас уже есть очень хороший опыт сотрудничества“, – пояснил Кристьян-Тор Вяхи.

По словам Юллара Хинно, исполнительного директора 1Partner Ehitus, – это всегда хороший знак, когда старый клиент предлагает новый проект и становится, так сказать, постоянным клиентом. „Несколько лет назад в результате нашего сотрудничества с Invego был построен головной офис Invego в Ноблесснере, и нынешний договор подтверждает, что столь опытный и требовательный клиент в сфере недвижимости продолжает нам доверять“, – прокомментировал Хинно новый проект.