Участок в центре Таллинна ищет покупателя. Оживленные девелоперы: клубничка непростая

Член правления компании Fund Ehitus, занимающейся развитием недвижимости по соседству с территорией бывшей тюрьмы, Рейго Маросов не скрывает, что выставленный на аукцион участок вызывает ажиотаж. „Классный участок!“ — замечает он.

8,4 млн евро составляет начальная цена территории Таллиннской тюрьмы на аукционе.

Маросов добавляет, что это один из немногих оставшихся участков в центре Таллинна, который можно развивать комплексно и на который уже есть детальная планировка. „Это и есть та самая клубничка“, — замечает он.

Однако, по его словам, пока еще рано говорить о том, будет ли Fund Ehitus участвовать в аукционе. Он намекнул, что и Fund Ehitus, и конкуренты-девелоперы, и просто инвесторы с толстыми кошельками уже начали прикидывать цифры в Excel.

Кто может быть заинтересован в этом участке? Маросов предложил обратить внимание хотя бы на топ-10–20 крупнейших девелоперов недвижимости по версии Äripäev. Все они, вероятно, сейчас ломают голову над цифрами в Excel, предполагает он.