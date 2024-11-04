Недвижимость
04.11.2024, 10:02

Участок в центре Таллинна ищет покупателя. Оживленные девелоперы: клубничка непростая

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Patarei arendus
Patarei arendus
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Участок бывшей Таллиннской тюрьмы, начальная цена которого составляет более 8 миллионов евро, является объектом вожделения среди столичных девелоперов, однако есть у этого участка несколько „но“, заставляющих предпринимателей задуматься, пишет dv.ee.

Член правления компании Fund Ehitus, занимающейся развитием недвижимости по соседству с территорией бывшей тюрьмы, Рейго Маросов не скрывает, что выставленный на аукцион участок вызывает ажиотаж. „Классный участок!“ — замечает он.

8,4 млн евро составляет начальная цена территории Таллиннской тюрьмы на аукционе.

Маросов добавляет, что это один из немногих оставшихся участков в центре Таллинна, который можно развивать комплексно и на который уже есть детальная планировка. „Это и есть та самая клубничка“, — замечает он.

Однако, по его словам, пока еще рано говорить о том, будет ли Fund Ehitus участвовать в аукционе. Он намекнул, что и Fund Ehitus, и конкуренты-девелоперы, и просто инвесторы с толстыми кошельками уже начали прикидывать цифры в Excel.

Кто может быть заинтересован в этом участке? Маросов предложил обратить внимание хотя бы на топ-10–20 крупнейших девелоперов недвижимости по версии Äripäev. Все они, вероятно, сейчас ломают голову над цифрами в Excel, предполагает он.

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