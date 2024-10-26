Недвижимость
26.10.2024, 20:22

Отдыхай в Эстонии: зеркальный домик у озера для идеального уединения

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ФОТО: Booking.com

Если мечта о спокойном отдыхе вдали от городской суеты не покидает вас, Pöögle Järvemaja — идеальное место для полного погружения в природу, пишет портал Gloss.ee.

Расположенная примерно в 40 км от культурных достопримечательностей, таких как Центр традиционной музыки Эстонии и руины Вильяндиского орденского замка, эта вилла предлагает не просто ночлег, а полноценное приключение. Здесь можно насладиться живописным видом на озеро, уединиться в джакузи, посетить сауну или заняться рыбалкой.

Pöögle Järvemaja — стеклянный домик у озера. Здесь есть все, что нужно для уютного отдыха: полностью оборудованная мини-кухня, кондиционер, бесплатный Wi-Fi и зона для барбекю. Вы можете устроить ужин под открытым небом или расслабиться на террасе, любуясь тихими водами озера. А для тех, кто хочет по-настоящему отключиться от городской суеты, в вилле предусмотрены уличные зоны отдыха с гамаком и шезлонгами.

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RusDelfi
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