Банк: средний платеж по жилищному кредиту в Эстонии составляет менее 900 евро в месяц(5)
Согласно статистике банка LHV за третий квартал, изменения в экономической ситуации оказывают влияние на поведение покупателей жилья. В последние месяцы люди все чаще стали оформлять жилищный кредит совместно со вторым заявителем, а средний платеж по жилищному кредиту составляет чуть меньше 900 евро в месяц.
Руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель поясняет, чтотенденция оформления кредита совместно со вторым ходатайствующим лицом связана с высокой ценой недвижимости на рынке. Кредит может казаться чрезмерной финансовой нагрузкой для одного ходатайствующего. „Обычно платеж по кредиту составляет около 35% дохода ходатайствующего лица. Если кредит оформлен на двоих, нагрузка, как правило, становится меньше“, — говорит Ватсель. По ее словам, решение о совместном оформлении кредита показывает, что покупатели жилья реалистично оценивают свои финансовые возможности и готовы взять на себя обязательства даже в сложные времена. Снижение Euribor также оказывает положительное влияние, поскольку в будущем будет оставаться больше свободных средств на покрытие сезонных расходов, например, зимой.
„В этом году наблюдается большой интерес к рефинансированию жилищных кредитов, клиенты ищут для себя более выгодные решения. Этому способствует конкуренция между банками. Однако имеет смысл пересматривать процентные ставки и условия по кредиту, если он был оформлен достаточно давно или финансовая ситуация клиента заметно улучшилась“, — отмечает Ватсель.
В третьем квартале средняя сумма выданного кредита в LHV составляла 146 000 евро, что на 6000 евро больше, чем в аналогичный период прошлого года. „Конечно, стоимость недвижимости выше в Харьюмаа, Таллинне и Тарту, в то время как в других регионах, где LHV также выдает кредиты, цены на недвижимость значительно ниже. Например, средняя стоимость квартиры в Таллинне составляет 137 000 евро, в Тарту — 116 000, в Пярну — 94 000, в Раквере — 66 000 и в Вильянди — 68 000 евро“, — добавляет Ватсель.
Первоначальный взнос
По данным LHV, средняя сумма первоначального взноса снизилась и сейчас составляет около 36 000 евро, что почти на 4000 евро меньше, чем в прошлом году. „В качестве самофинансирования люди используют не только собственные средства, но и другую недвижимость“, — комментирует Ватсель. Около 20% заемщиков использовали поручительство KredEx, позволяющее получить кредит с первоначальным взносом 10%.
Кто берет кредит сегодня?
По данным LHV, средний заемщик в Эстонии — это работающий полный день человек 35 лет с брутто-доходом чуть менее 3000 евро. В сравнении с прошлым годом средний возраст заемщика стал на год меньше, а его доход на 50 евро выше. Примерно у 45% заемщиков есть дети.
„Если в прошлом году средний срок кредитного договора составлял 24 года, то в этом году он увеличился на два года — до 26 лет. Более длительный период позволяет смягчить влияние высокой процентной ставки и сделать ежемесячные выплаты более доступными“, — объясняет Ватсель. В среднем ежемесячный платёж по жилищному кредиту сегодня составляет около 860 евро, что на 20 евро меньше, чем год назад.
Смена банка для получения кредита – не редкость
По статистике LHV, больше людей, чем раньше, задумываются о смене банка для улучшения условий кредита. „Например, количество новых договоров с LHV увеличилось более чем на 70% по сравнению с прошлым годом“, — отмечает Ватсель.
„Текущая ситуация на рынке благоприятна для покупателей — это позволяет людям тщательно проанализировать, какое жилье лучше всего соответствует их потребностям и ожиданиям. Кроме того, продуманное финансовое планирование помогает обеспечить доступность кредитных платежей, даже если экономика будет меняться“, — добавляет Ватсель.