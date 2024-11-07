Банк: средний платеж по жилищному кредиту в Эстонии составляет менее 900 евро в месяц

Руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель поясняет, чтотенденция оформления кредита совместно со вторым ходатайствующим лицом связана с высокой ценой недвижимости на рынке. Кредит может казаться чрезмерной финансовой нагрузкой для одного ходатайствующего. „Обычно платеж по кредиту составляет около 35% дохода ходатайствующего лица. Если кредит оформлен на двоих, нагрузка, как правило, становится меньше“, — говорит Ватсель. По ее словам, решение о совместном оформлении кредита показывает, что покупатели жилья реалистично оценивают свои финансовые возможности и готовы взять на себя обязательства даже в сложные времена. Снижение Euribor также оказывает положительное влияние, поскольку в будущем будет оставаться больше свободных средств на покрытие сезонных расходов, например, зимой.

„В этом году наблюдается большой интерес к рефинансированию жилищных кредитов, клиенты ищут для себя более выгодные решения. Этому способствует конкуренция между банками. Однако имеет смысл пересматривать процентные ставки и условия по кредиту, если он был оформлен достаточно давно или финансовая ситуация клиента заметно улучшилась“, — отмечает Ватсель.

В третьем квартале средняя сумма выданного кредита в LHV составляла 146 000 евро, что на 6000 евро больше, чем в аналогичный период прошлого года. „Конечно, стоимость недвижимости выше в Харьюмаа, Таллинне и Тарту, в то время как в других регионах, где LHV также выдает кредиты, цены на недвижимость значительно ниже. Например, средняя стоимость квартиры в Таллинне составляет 137 000 евро, в Тарту — 116 000, в Пярну — 94 000, в Раквере — 66 000 и в Вильянди — 68 000 евро“, — добавляет Ватсель.

Первоначальный взнос