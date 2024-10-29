ФОТО | В Пыхья-Таллинне построят крупнейший бизнес-центр и спортивный клуб

Якорным арендатором первого здания Volta HUB станет MyFitness, который создаст крупнейший и самый современный спортивный клуб Пыхья-Таллинна. „MyFitness давно планирует расширение в Пыхья-Таллинн – от своих членов мы получаем отзывы о том, что нас ждут именно в этом районе. Это развивающаяся городская среда с постоянно растущим населением, и расположенный близко к дому спортивный клуб является востребованной услугой“, - рассказала член правления MyFitness Тийна Матикайнен . Новый клуб предложит почти 2000 м 2 тренировочных площадей, включая оснащенный современными тренажерами зал, групповые занятия – от силовых тренировок до йоги, эксклюзивную бутик-студию и зону с саунами. По результатам проведенных среди местных жителей опросов, именно большой и современный спортивный клуб является наиболее ожидаемой услугой в регионе. Спортивный клуб откроется в начале 2026 года.

Mенеджер по развитию коммерческой недвижимости Endover Олари Вокк отметил, что строительство половины квартала Volta уже завершено, и с появлением нового жилья и рабочих мест как в Volta, так и в соседних районах возрастает потребность в площадях для торговли и оказания услуг. „Пыхья-Таллинн – а особенно так называемая „золотая миля“, включающая Noblessner, Volta и Krulli – нуждается в дополнительных услугах и торговых площадях, чтобы жители и работники района могли совершать все свои дела по принципу 15-минутного города“, - сказал Вокк.

Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере отметил, что, когда большинство нужного для жизни находится в шаговой доступности или в пределах 15-минутной пешей прогулки или велосипедной поездки, повышается качество жизни и стоимость недвижимости. „Так возникает городская среда в деревенском стиле: люди видят друг друга, слышат звуки, ощущают запахи и могут наслаждаться северным городским пространством“, - объяснил Пере.

Endover начинает в квартале Volta строительство бизнес-центра Volta HUB площадью 40 700 квадратных метров, который в ближайшие годы станет крупнейшим многофункциональным центром района. Всего будет построено 5 зданий, 30 000 м 2 или 75% площади которых займут различные помещения для бизнеса, торговли и обслуживания, а оставшиеся 25% будут отведены под люксовые квартиры. Архитектуру Volta HUB разработало бюро ARS Projekt. Кроме того, застройщик создаст в квартале Volta новый детский сад, зоны отдыха и общественный парк площадью 15 000 м 2 .

Олари Вокк добавил, что помимо спортивного клуба ведутся переговоры о размещении в Volta HUB ресторанов, предприятий обслуживания и медицинских учреждений.

Пыхья-Таллинн как новый центр притяжения столицы

Пыхья-Таллинн в настоящее время является одним из самых привлекательных для развития районов столицы. Благодаря кварталам Volta, Krulli и Noblessner бывшие промышленные зоны превратились в динамичные районы для бизнеса, отдыха и проживания. Сегодня в Пыхья-Таллинне проживает около 65 000 человек, а с завершением всех проектов к ним добавится еще почти 30 000 жителей. К 2030 году в квартале Volta и прилегающих районах будут проживать 12 500 и работать 11 000 человек, что сделает его главным центром притяжения в Пыхья-Таллинне.

Часто говорят, что рынок недвижимости в Эстонии находится в застое, но Вокк отметил, что в Пыхья-Таллинне такой тенденции нет: „Рынок не стоит, изменились лишь динамика и возникли новые эпицентры. То, что в будущем в Пыхья-Таллинне будет жить около 100 000 человек – это уже не просто видение, а реальность ближайших лет“. В скором времени в районе также откроет офис компания Wise. Помимо предоставления услуг, растущим вызовом здесь является движение транспорта и варианты перемещения между районами города.

Менеджер по развитию коммерческой недвижимости Endover отметил, что как застройщик компания осознает проблему увеличивающейся нагрузки на транспорт и поэтому в рамках развития квартала Volta придерживается принципа создания всех важных услуг на месте. „Мы решаем транспортную проблему, создавая возможности сокращения передвижений внутри самого квартала. Если плотность застройки высокая, и районы соответствуют принципу 15-минутного города, необходимость в перемещении снижается, – пояснил Олари Вокк. – Мы должен делать акцент не на том, как больше передвигаться, а на том, как планировать городское пространство таким образом, чтобы перемещаться много не приходилось“