ФОТО | В Пыхья-Таллинне построят крупнейший бизнес-центр и спортивный клуб
Вчера, 28 октября, были представлены дальнейшие планы развития квартала Volta, а уже в ноябре компания Endover начнет строительство крупнейшего в районе коммерческого и общественного центра Volta HUB. Якорным арендатором коммерческого здания, которое будет завершено на первом этапе, станет MyFitness, который в начале 2026 года откроет в Пыхья-Таллинне самый современный в странах Балтии спортивный клуб.
Endover начинает в квартале Volta строительство бизнес-центра Volta HUB площадью 40 700 квадратных метров, который в ближайшие годы станет крупнейшим многофункциональным центром района. Всего будет построено 5 зданий, 30 000 м2 или 75% площади которых займут различные помещения для бизнеса, торговли и обслуживания, а оставшиеся 25% будут отведены под люксовые квартиры. Архитектуру Volta HUB разработало бюро ARS Projekt. Кроме того, застройщик создаст в квартале Volta новый детский сад, зоны отдыха и общественный парк площадью 15 000 м2.
Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере отметил, что, когда большинство нужного для жизни находится в шаговой доступности или в пределах 15-минутной пешей прогулки или велосипедной поездки, повышается качество жизни и стоимость недвижимости. „Так возникает городская среда в деревенском стиле: люди видят друг друга, слышат звуки, ощущают запахи и могут наслаждаться северным городским пространством“, - объяснил Пере.
Mенеджер по развитию коммерческой недвижимости Endover Олари Вокк отметил, что строительство половины квартала Volta уже завершено, и с появлением нового жилья и рабочих мест как в Volta, так и в соседних районах возрастает потребность в площадях для торговли и оказания услуг. „Пыхья-Таллинн – а особенно так называемая „золотая миля“, включающая Noblessner, Volta и Krulli – нуждается в дополнительных услугах и торговых площадях, чтобы жители и работники района могли совершать все свои дела по принципу 15-минутного города“, - сказал Вокк.
Якорным арендатором первого здания Volta HUB станет MyFitness, который создаст крупнейший и самый современный спортивный клуб Пыхья-Таллинна. „MyFitness давно планирует расширение в Пыхья-Таллинн – от своих членов мы получаем отзывы о том, что нас ждут именно в этом районе. Это развивающаяся городская среда с постоянно растущим населением, и расположенный близко к дому спортивный клуб является востребованной услугой“, - рассказала член правления MyFitness Тийна Матикайнен. Новый клуб предложит почти 2000 м2 тренировочных площадей, включая оснащенный современными тренажерами зал, групповые занятия – от силовых тренировок до йоги, эксклюзивную бутик-студию и зону с саунами. По результатам проведенных среди местных жителей опросов, именно большой и современный спортивный клуб является наиболее ожидаемой услугой в регионе. Спортивный клуб откроется в начале 2026 года.
Олари Вокк добавил, что помимо спортивного клуба ведутся переговоры о размещении в Volta HUB ресторанов, предприятий обслуживания и медицинских учреждений.
Пыхья-Таллинн как новый центр притяжения столицы
Пыхья-Таллинн в настоящее время является одним из самых привлекательных для развития районов столицы. Благодаря кварталам Volta, Krulli и Noblessner бывшие промышленные зоны превратились в динамичные районы для бизнеса, отдыха и проживания. Сегодня в Пыхья-Таллинне проживает около 65 000 человек, а с завершением всех проектов к ним добавится еще почти 30 000 жителей. К 2030 году в квартале Volta и прилегающих районах будут проживать 12 500 и работать 11 000 человек, что сделает его главным центром притяжения в Пыхья-Таллинне.
Часто говорят, что рынок недвижимости в Эстонии находится в застое, но Вокк отметил, что в Пыхья-Таллинне такой тенденции нет: „Рынок не стоит, изменились лишь динамика и возникли новые эпицентры. То, что в будущем в Пыхья-Таллинне будет жить около 100 000 человек – это уже не просто видение, а реальность ближайших лет“. В скором времени в районе также откроет офис компания Wise. Помимо предоставления услуг, растущим вызовом здесь является движение транспорта и варианты перемещения между районами города.
Менеджер по развитию коммерческой недвижимости Endover отметил, что как застройщик компания осознает проблему увеличивающейся нагрузки на транспорт и поэтому в рамках развития квартала Volta придерживается принципа создания всех важных услуг на месте. „Мы решаем транспортную проблему, создавая возможности сокращения передвижений внутри самого квартала. Если плотность застройки высокая, и районы соответствуют принципу 15-минутного города, необходимость в перемещении снижается, – пояснил Олари Вокк. – Мы должен делать акцент не на том, как больше передвигаться, а на том, как планировать городское пространство таким образом, чтобы перемещаться много не приходилось“
На рынке недвижимости Таллинна – а также для Endover – квартал Volta является одним из наиболее важных и успешных объектов. Промышленная зона с более чем 125-летней историей, развивается по принципу „15-минутного города“. Общий объем застройки квартала составляет 142 000 м2, здесь запланировано более 750 квартир, а также более 50 000 м2 коммерческих площадей, детский сад и парк.
По данным агрегатора статистики развития недвижимости Citify, за первые 9 месяцев этого года на таллиннском рынке было заключено 858 сделок на сумму около 270 миллионов евро, из которых 202 сделки с общим оборотом около 71 миллион евро пришлись на Пыхья-Таллинн – это наибольший показатель среди столичных районов. Уровень цен в Пыхья-Таллинне также высок и составляет около 5000 евро/м², тогда как средняя по рынку цена держится на уровне порядка 4400 евро/м².
В связи с развитием квартала компания Endover создала в Пыхья-Таллинне обширную инфраструктуру, включая две новые улицы и сеть централизованного отопления. Архитектуру Volta HUB разрабатывает команда опытных архитекторов ARS Projekt, которые также участвовали в создании высоток в квартале Маакри, Торни и Rocca Towers.
Строящийся HUB объединит различные коммерческие и общественные функции и услуги. Благодаря центральному расположению на пересечении улиц Каларана, Теэстусе и будущей улицы Крулли, Volta HUB обеспечит многофункциональную целостную среду для жизни, работы и проведения досуга, включая жилье, офисы, услуги и торговлю.
Уникальность Volta HUB заключается в сочетании исторической и новой энергоэффективной архитектуры: аутентичный фасад из известняка комбинируется с современными высотными зданиями, потолки высотой до 8 метров и прямоугольные арочные окна, внутренние открытые для свежего воздуха террасы с озеленением, зоны отдыха, а также виды на море и старый город. Электропотребление устойчивого проекта полностью основано на возобновляемой энергии, а отопление на 69% также работает на возобновляемой энергии. Целью является переработка 90% отходов, обилие озеленения и зеленых зон как вокруг здания, так и на внутренних террасах.