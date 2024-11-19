Euribor стремительно падает: „Рынок недвижимости обретает уверенность“

В понедельник межбанковская ставка Euribor на 12 месяцев снизилась до уровня около 2,4%, а шестимесячный Euribor, связанный с банковскими кредитами эстонцев, приблизился к 2,7%.

Еще в сентябре аналитики прогнозировали, что шестимесячный Euribor достигнет 3% только к концу года, однако он опустился ниже этого уровня уже во второй половине октября.

Какой показатель мы увидим к концу года? По словам экономиста Luminor Ленно Уускюла, полутора месяцев недостаточно, чтобы точно предсказать цифры, но тренд явно нисходящий. Он прогнозирует, что в течение полугода шестимесячный Euribor достигнет уровня 2,5%. „Однако будут периоды, когда Euribor будет активно падать, а затем вновь стабилизироваться“, – отметил Уускюла.