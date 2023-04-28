ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Может ли жена оставить полученные от продажи квартиры деньги только себе?

„Мы женаты уже более 40 лет, никаких брачных договоров мы не заключали. Сейчас моя жена получила в наследство квартиру и хочет ее продать. Мне эта идея не нравится, но супруга сказала, что это ее личное имущество, а не совместная собственность супругов, поэтому она не должна спрашивать моего разрешения на продажу этой квартиры. Пожалуйста, объясните, так ли это? Кому принадлежит наследство, полученное в браке? И может ли жена оставить полученные от продажи квартиры деньги только себе?“ - спрашивает мужчина.