15.11.2024, 14:31
Шестимесячный Euribor опустился до самой низкой с 4 января 2023 года отметки(1)
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Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, снижается третьи сутки подряд, пишет rus.err.ee.
По данным на 14 ноября, ставка составила 2,765%. Это самый низкий показатель с 4 января 2023 года.
На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.
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