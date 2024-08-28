28.08.2024, 10:37
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Как долго собственник должен прожить в квартире, чтобы продать ее без уплаты налогов?(6)
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Я получила от родственника квартиру по договору дарения, переехала туда жить, хотя у меня была собственная однокомнатная квартира. Теперь же решила продать подаренную мне квартиру. Могу ли я это сделать без уплаты налогов, ведь я жила там какое-то время?
Читательница издания Maaleht интересуется: как долго нужно прожить в полученной квартире, чтобы продать ее без уплаты налогов? "Поскольку у меня была собственная недвижимость, где я жила до этого и где была прописана, какие документы я должна предоставить в качестве доказательства, что продаваемая квартира была моим последним постоянным местом жительства? Подойдут ли для этого, например, счета за электричество или коммунальные услуги?“
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