ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Как долго собственник должен прожить в квартире, чтобы продать ее без уплаты налогов?

Читательница издания Maaleht интересуется: как долго нужно прожить в полученной квартире, чтобы продать ее без уплаты налогов? "Поскольку у меня была собственная недвижимость, где я жила до этого и где была прописана, какие документы я должна предоставить в качестве доказательства, что продаваемая квартира была моим последним постоянным местом жительства? Подойдут ли для этого, например, счета за электричество или коммунальные услуги?“