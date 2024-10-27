Финская компания продала за квартал лишь одну квартиру. „Новый год также не выглядит многообещающе“(2)
Крупная финская строительная компания SRV предупредила, что трудные времена на строительном рынке сохранятся, поскольку предложение слишком велико, а спрос достаточно вялый, пишет dv.ee.
На этой неделе компания сообщила, что в третьем квартале она продала всего одну квартиру. По состоянию на конец сентября у SRV было 95 полностью готовых, меблированных квартир. Похоже, быстро распродать их не удастся, сообщает Kauppalehti.
Глава компании Саку Сипола добавил, что в настоящее время SRV не строит ни одной квартиры „под ключ“. По его словам, ситуация в строительстве заметно улучшится только через два-три года.
При этом в целом у SRV дела идут неплохо – компания заключила несколько низкорисковых контрактов, которые позволят ей выдержать трудности еще год-два.