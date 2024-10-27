Финская компания продала за квартал лишь одну квартиру. „Новый год также не выглядит многообещающе“

На этой неделе компания сообщила, что в третьем квартале она продала всего одну квартиру. По состоянию на конец сентября у SRV было 95 полностью готовых, меблированных квартир. Похоже, быстро распродать их не удастся, сообщает Kauppalehti .

Глава компании Саку Сипола добавил, что в настоящее время SRV не строит ни одной квартиры „под ключ“. По его словам, ситуация в строительстве заметно улучшится только через два-три года.

При этом в целом у SRV дела идут неплохо – компания заключила несколько низкорисковых контрактов, которые позволят ей выдержать трудности еще год-два.