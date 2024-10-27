Недвижимость
27.10.2024, 20:03

Финская компания продала за квартал лишь одну квартиру. „Новый год также не выглядит многообещающе“

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Mister_Knight | Shutterstock

Крупная финская строительная компания SRV предупредила, что трудные времена на строительном рынке сохранятся, поскольку предложение слишком велико, а спрос достаточно вялый, пишет dv.ee.

На этой неделе компания сообщила, что в третьем квартале она продала всего одну квартиру. По состоянию на конец сентября у SRV было 95 полностью готовых, меблированных квартир. Похоже, быстро распродать их не удастся, сообщает Kauppalehti.

Глава компании Саку Сипола добавил, что в настоящее время SRV не строит ни одной квартиры „под ключ“. По его словам, ситуация в строительстве заметно улучшится только через два-три года.

При этом в целом у SRV дела идут неплохо – компания заключила несколько низкорисковых контрактов, которые позволят ей выдержать трудности еще год-два.

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