Проблемная новостройка: терпение клиентов в новом проекте Осиновского на исходе

Еще в прошлом году существовала угроза, что дом проекта „Новая Голландия“ на Рейди теэ в Таллинне, который развивает принадлежащая Осиновскому компания Skinest Arendus, превратится в заброшку. Tallinna Vesi обнаружила, что при строительстве нарушены проектные требования, и отказалась подключить уже построенное здание к водоснабжению и канализации. Сейчас дорогостоящие проблемы с домом начинают решаться, но застройщик больше не общается с покупателями.

„Все отношение застройщика ненормально“, — заявил один из покупателей, рассчитывавший получить квартиру ещё в 2022 году, когда дом должен был быть завершён. „Застройщик просто не отвечает. На одно из моих настойчивых писем он сказал лишь, что я могу отказаться от квартиры, — рассказал клиент. - Все это очень тревожно, неприятно и вызывает беспокойство“, — добавил он.

Другой покупатель также рассказал Äripäev, что приобрел квартиру несколько лет назад, но до сих пор не получил ее и не имеет ни малейшего представления, когда сможет заехать. „Никакой информации не поступает“, — отметил он. „По-моему, застройщик просто хочет, чтобы многие сами отказались от бронирования, чтобы можно было продать квартиры снова, но уже дороже“, — добавил покупатель.