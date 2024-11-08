Банк: рынок жилищных кредитов в октябре был сильным, и кредитные деньги стали еще дешевле

Руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер считает, что за резким скачком активности, который наблюдается уже два-три месяца, стоит продолжающееся снижение Euribor. „В октябре цена кредитных денег была самой низкой за последние несколько лет. Euribor продолжает снижаться, а банки не увеличивают маржу по кредитам, в результате чего сейчас наступил неожиданно благоприятный момент для покупки жилья, чем многие стараются воспользоваться“, – прокомментировала Пехтер сложившуюся ситуацию и добавила, что совокупный эффект всех благоприятных факторов значительно улучшил возможности получения кредита на покупку нового дома для многих семей.

Средняя сумма кредита в октябре составила 138 368 евро, что, по словам руководителя Bigbank, соответствует уровню, достигнутому месяцем ранее. „Однако, похоже, что по сравнению с прошлой зимой, когда средняя сумма кредита в течение нескольких месяцев оставалась около ста тысяч евро, начиная с этой осени суммы жилищных кредитов могут вырасти на порядок“, – сказала Йонна Пехтер.

По сравнению с прошлым годом, наблюдается значительное улучшение всех важных показателей: увеличилось как количество ходатайств и заключённых договоров, так и средний объем кредитных договоров и общий объем предоставленных кредитов. „Поскольку средняя цена на недвижимость в течение долгого времени оставалась на одном уровне, более дешевые кредитные деньги создали хорошее окно времени для тех, кто отложил покупку дома в последние пару лет“, — пояснила Йонна Пехтер и добавила, что в результате роста цен на входящие и повышения НСО следующим летом, вполне вероятно, что в течение года цены на недвижимость немного вырастут.