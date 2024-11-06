ФОТО | Квартал Kodulahe разрастается: Таллинн одобрил детальную планировку жилого комплекса в районе Штромки
Девелопер недвижимости Arco Vara начинает развитие следующего этапа квартала Kodulahe, что возле пляжа Штроки, на основе только что принятой городом Таллинном детальной планировки участка по адресу Сооди 6.
Arco Vara возведет на грунте Сооди 6 три многоквартирных дома, причем каждое здание будет отличаться, что в общей сложности даст 62 квартиры и четыре коммерческих помещения. По словам руководителя компании Кристины Мустонен, период детальной планировки – от начала разработки до ее принятия – занял три года, что нужно считать довольно быстрым решением в сфере детальных планировок. „Теперь, когда детальная планировка принята, мы работаем над тем, чтобы как можно скорее получить разрешение на строительство“, - выразила она надежду начать строительные работы уже в ближайшие месяцы.
В результате архитектурного конкурса, организованного в прошлом году в сотрудничестве Arco Vara и Департамента городского планирования Таллинна, следующий этап развития жилого квартала Kodulahe по адресу Сооди 6 будет построен на основе архитектурного решения под названием UKAUKA от Apex Arhitektuuribüro. В качестве одного из наиболее заметных аспектов работы-победителя архитекторов Таави Лыоке, Кристи Ярвик, Лийспет Вийра, Ове Оот и Ингрид Каур является спланированные для зданий приватные террасы и визуально разноуровневые кровли, что, по мнению руководителя Arco Vara, придаст всей жилой зоне уникальный вид и создаст подходящий симбиоз городской и природной среды.
„Сооди 6 станет комплексом с уникальной и неповторимой архитектурой в нашем квартале Kodulahe. Поскольку объект расположен в непосредственной близости от растущей природоохранной зоны Мериметса, то в рамках данного проекта будут реализованы работы по улучшению естественной жилой среды“, — подтвердила Мустонен и привела пример – в ходе строительства на улице Сооди будет построена наполненная зеленью городская площадь, что обогатит городское пространство.
Согласно детальной планировке, Arco Vara также проложит новые дороги как для автомобилей, так и для велосипедов и пешеходов в направлении Палдискского шоссе, чтобы обеспечить безопасное движение внутри квартала и удобный доступ к этому городскому району как для жителей, так и для гостей этого региона. Кроме того, при финансовой поддержке Arco Vara в квартале будет открыт детский сад, который будет предлагать услуги рядом с домом, что поддержит потребности местного сообщества.
Согласно экономическим результатам Arco Vara за третий квартал, пять из 62 квартир в комплексе Сооди 6 уже прошли стадию предварительной продажи, а семь уже забронированы. Генеральным подрядчиком строительства зданий выступает Arco Tarc - дочерняя компания Arco Vara, а готовность данного объекта запланирована на начало 2026 года. Девелопер запланировал инвестировать в данный проект 16 миллионов евро.
Сооди 6 – это предпоследний этап застройки квартала Kodulahe, также инициирована детальная планировка для развития соседнего участка по адресу Ламми 6.