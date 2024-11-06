ФОТО | Квартал Kodulahe разрастается: Таллинн одобрил детальную планировку жилого комплекса в районе Штромки

Arco Vara возведет на грунте Сооди 6 три многоквартирных дома, причем каждое здание будет отличаться, что в общей сложности даст 62 квартиры и четыре коммерческих помещения. По словам руководителя компании Кристины Мустонен, период детальной планировки – от начала разработки до ее принятия – занял три года, что нужно считать довольно быстрым решением в сфере детальных планировок. „Теперь, когда детальная планировка принята, мы работаем над тем, чтобы как можно скорее получить разрешение на строительство“, - выразила она надежду начать строительные работы уже в ближайшие месяцы.

В результате архитектурного конкурса, организованного в прошлом году в сотрудничестве Arco Vara и Департамента городского планирования Таллинна, следующий этап развития жилого квартала Kodulahe по адресу Сооди 6 будет построен на основе архитектурного решения под названием UKAUKA от Apex Arhitektuuribüro. В качестве одного из наиболее заметных аспектов работы-победителя архитекторов Таави Лыоке, Кристи Ярвик, Лийспет Вийра, Ове Оот и Ингрид Каур является спланированные для зданий приватные террасы и визуально разноуровневые кровли, что, по мнению руководителя Arco Vara, придаст всей жилой зоне уникальный вид и создаст подходящий симбиоз городской и природной среды.

„Сооди 6 станет комплексом с уникальной и неповторимой архитектурой в нашем квартале Kodulahe. Поскольку объект расположен в непосредственной близости от растущей природоохранной зоны Мериметса, то в рамках данного проекта будут реализованы работы по улучшению естественной жилой среды“, — подтвердила Мустонен и привела пример – в ходе строительства на улице Сооди будет построена наполненная зеленью городская площадь, что обогатит городское пространство.