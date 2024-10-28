28.10.2024, 10:55
Шестимесячный Euribor опустился ниже 2,9% впервые с января 2023 года
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Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу минувшей недели опустилась ниже 2,9%, пишет rus.err.ee.
По данным на 25 октября, ставка составила 2,894%.
Это самый низкий показатель с 19 января 2023 года.
На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.
Согласно последним прогнозам эстонских экономических аналитиков, к концу этого года ставка Euribor может снизиться до 2,8%.